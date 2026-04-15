Anasayfa Finans Altın Gram altın kaç TL oldu?

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından yeni fiyatında dengelenmeye çalışıyor.

Oluşturma Tarihi 15 Nisan 2026 10:08

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 2,3 üstünde 6 bin 961 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altının fiyatı, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 6 bin 928 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 370 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 550 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 4 bin 816 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran'ın uzlaşı sağlanabileceğine yönelik artan umutlarla pozitif bir seyir öne çıkarken ABD'de üretici enflasyonundaki hızlanma, savaşın olumsuz etkilerinin makroekonomik verilere yansımaya devam ettiğini gösterdi.

YATIRIMCI NEYE GÖRE FİYATLAMA YAPIYOR?

ABD ile İran arasındaki müzakere süreci yatırımcı fiyatlamalarında belirleyici olmaya devam ediyor.

Görüşmelerden çıkan her haber piyasalarda yön tayin edici nitelikte kabul edilirken ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 gün içinde Pakistan'da yeni bir görüşmenin yapılabileceğini söylemesi, tarafların müzakereci tutumunun sürdüğünü gösterdi.

ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin olumlu haber akışıyla dün sert yükselen altın fiyatlarında bugün kar satışları görülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirtti.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
