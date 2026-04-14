Asya borsalarında risk iştahı arttı

Asya borsalarında, ABD-İran arasındaki müzakere sürecinin anlaşmayla sonuçlanabileceğine yönelik umutların tekrar artmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerden gelen haber akışı fiyatlamalar üzerindeki etkisini sürdürüyor. Uzlaşı masasında iki ülkenin özellikle nükleer ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konularında restleşmesiyle tırmanan gerilim dünkü görüşmelerde bir miktar yatıştı.

MÜZAKERE SİNYALLERİ PİYASALARI RAHATLATTI

Donald Trump, Beyaz Saray önünde yaptığı açıklamada İranlı yetkililerin Washington ile temasa geçtiğini ve anlaşmaya istekli olduklarını ifade etti. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise görüşmelerde ilerleme sağlandığını ancak nihai sonucun İran'ın tutumuna bağlı olduğunu vurguladı.

Bu açıklamalar, küresel piyasalarda tansiyonun düşebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ RALLİYE ÖNCÜLÜK ETTİ

ABD borsalarında başlayan yükseliş dalgası Asya'ya taşınırken, özellikle teknoloji ve yarı iletken hisseleri ön plana çıktı.

Güney Kore ve Japonya'da yarı iletken şirketlerinde yüzde 8'i aşan yükselişler dikkat çekerken, bölge genelinde alıcılı bir görünüm hâkim oldu.

KOSPI %2,7 artışla 5.968 puan

Nikkei 225 %2,4 yükselişle 57.880 puan

İşlem saatlerinde ise:

Şanghay Bileşik Endeksi %0,5 artışla 4.007 puan

Hang Seng Endeksi %0,5 primle 25.805 puan seviyesinde işlem gördü

TAHVİL FAİZLERİNDE GERİ ÇEKİLME

Petrol fiyatları ve dolar endeksindeki düşüş, bölgedeki enflasyon baskısını bir miktar hafifletti. Bu gelişmelerle Japon tahvillerine talep artarken faizlerde geri çekilme yaşandı.

5 yıllık tahvil faizi: %1,83

10 yıllık tahvil faizi: %2,4

Faizler, daha önce artan enflasyon endişeleriyle yaklaşık 30 yılın zirvelerine çıkmıştı.

JAPONYA MERKEZ BANKASI TEMKİNLİ

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, Orta Doğu'daki çatışmaların piyasa istikrarını bozabileceği uyarısında bulundu.

Ueda, uzun süren bir savaşın üretim ve ekonomik aktivite üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirterek, para politikasında temkinli olunması gerektiğini ifade etti.

Piyasalarda, BoJ'un 28 Nisan toplantısında faiz artırma ihtimalinin zayıfladığı, faizi sabit tutma beklentisinin ise yaklaşık %70 seviyesine çıktığı görülüyor.

ÇİN VERİLERİNDE TEDARİK ETKİSİ

Çin'de mart ayı dış ticaret verileri, küresel tedarik sorunlarının etkisini ortaya koydu.

Dış ticaret fazlası: 51,1 milyar dolar

Önceki ay: 90,9 milyar dolar

Çin Gümrükler Genel İdaresi Sözcüsü Lu Daliang, Orta Doğu'daki çatışmaların enerji fiyatlarını yükselttiğini, bunun da lojistik ve üretim maliyetlerini artırarak küresel tedarik zincirlerini olumsuz etkilediğini belirtti.