BofA: Çin’de faiz indirimi için alan bulunuyor

Bank of America Securities, Çin’in 2026 yılı enflasyon görünümünde iyileşme yaşansa da politika yapıcıların ek parasal gevşeme adımları atmak için hâlâ manevra alanına sahip olduğunu bildirdi.

Oluşturma Tarihi 13 Nisan 2026 09:30

Bank of America Securities (BofA), 2026 yılı için Çin'de tüketici fiyat enflasyonu (CPI) tahminini %1,0 seviyesine yükseltirken, üretici fiyat enflasyonu (PPI) beklentisini ise %1,2 olarak güncelledi.

Raporda, fiyat artışlarının büyük ölçüde küresel enerji ve emtia piyasalarındaki yükselişten kaynaklandığı, buna karşılık iç talepteki toparlanmanın sınırlı kaldığı vurgulandı.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN KOŞULLAR OLUŞABİLİR

Banka değerlendirmesinde, enflasyonun Çin Merkez Bankası hedef seviyesinin altında kalmaya devam etmesinin, özellikle iç talepte zayıflama görülmesi halinde faiz indirimleri için uygun bir zemin oluşturabileceği ifade edildi.

İlginizi Çekebilir
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 10 Nisan 2026 09:31
Çin’de üretici fiyatları yıllar sonra ilk kez arttı Çin'de üretici fiyatları yıllar sonra ilk kez arttı 10 Nisan 2026 09:29
Suudi Arabistan’da pompa istasyonu hedef alındı: Petrol kaybı herkesi şaşırttı Suudi Arabistan'da pompa istasyonu hedef alındı: Petrol kaybı herkesi şaşırttı 10 Nisan 2026 09:25
Küresel piyasaların gözü ateşkes sürecinde Küresel piyasaların gözü ateşkes sürecinde 10 Nisan 2026 09:16
Çin’de üretici fiyatları 3 yıl sonra artışa geçti: Enflasyon yavaşladı Çin’de üretici fiyatları 3 yıl sonra artışa geçti: Enflasyon yavaşladı 10 Nisan 2026 08:55
Güney Kore Merkez Bankası faizi değiştirmedi: Politika faizi yüzde 2,50’de kaldı Güney Kore Merkez Bankası faizi değiştirmedi: Politika faizi yüzde 2,50’de kaldı 10 Nisan 2026 08:53
IMF’den kritik açıklama: Küresel ekonomide büyüme tahminleri aşağı çekiliyor IMF'den kritik açıklama: Küresel ekonomide büyüme tahminleri aşağı çekiliyor 10 Nisan 2026 08:39
Fitch’ten kritik uyarı: Ateşkese rağmen kredi riskleri sürüyor Fitch'ten kritik uyarı: Ateşkese rağmen kredi riskleri sürüyor 10 Nisan 2026 08:37
Finlandiya markası biçerdöverler Tera Holding ile dünyaya açılıyor Finlandiya markası biçerdöverler Tera Holding ile dünyaya açılıyor 09 Nisan 2026 17:25
Altın piyasasında bugün! 1 kilogram altın kaç TL oldu? Altın piyasasında bugün! 1 kilogram altın kaç TL oldu? 09 Nisan 2026 16:50
Almanya beklentiyi karşılamadı, umutları tüketti Almanya beklentiyi karşılamadı, umutları tüketti 09 Nisan 2026 16:38
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde geldi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde geldi 09 Nisan 2026 16:13
