BofA: Çin’de faiz indirimi için alan bulunuyor

Bank of America Securities (BofA), 2026 yılı için Çin'de tüketici fiyat enflasyonu (CPI) tahminini %1,0 seviyesine yükseltirken, üretici fiyat enflasyonu (PPI) beklentisini ise %1,2 olarak güncelledi.

Raporda, fiyat artışlarının büyük ölçüde küresel enerji ve emtia piyasalarındaki yükselişten kaynaklandığı, buna karşılık iç talepteki toparlanmanın sınırlı kaldığı vurgulandı.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN KOŞULLAR OLUŞABİLİR

Banka değerlendirmesinde, enflasyonun Çin Merkez Bankası hedef seviyesinin altında kalmaya devam etmesinin, özellikle iç talepte zayıflama görülmesi halinde faiz indirimleri için uygun bir zemin oluşturabileceği ifade edildi.