CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat güne yüzde 1,02 düşüşle 16.264,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 13 Nisan 2026 09:33

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,97 artışla 16.431,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 16.534,00 puandan işlem gördü.

Nisan vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 1,02 altında 16.264,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD-İran görüşmelerinden gelen olumsuz haberlerle haftaya negatif bir seyirle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de mevcut konut satışları verilerinin yanı sıra ABD ile İran arasındaki müzakerelere yönelik haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.100 ve 16.000 puanın destek, 16.400 ve 16.500 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının şubatta 7 milyar 182 milyon dolar, bu yıl ise 45 milyar 938 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.073,7900 Değişim 309,95 Son veri saati:
Düşük 13763,84 Yüksek 14073,79
Açılış
44,7225 Değişim 0,0730 Son veri saati:
Düşük 44,6516 Yüksek 44,7246
Açılış
52,313 Değişim 0,1689 Son veri saati:
Düşük 52,1645 Yüksek 52,3334
Açılış
6.798,8590 Değişim 151,723 Son veri saati:
Düşük 6673,142 Yüksek 6824,865
Açılış
107,1761 Değişim 4,5846 Son veri saati:
Düşük 104,5344 Yüksek 109,119
Açılış
BİST En Aktif Hisseler