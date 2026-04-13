CANLI BORSA
ABD-İran görüşmeleri alüminyum fiyatlarında belirsizliği artırdı

ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin sonuçsuz kalması, küresel piyasalarda endüstriyel metallere yönelik talep endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Bu gelişme özellikle alüminyum fiyatları üzerinde baskı oluştururken, piyasada yön belirsizliğini artırdı.

Oluşturma Tarihi 13 Nisan 2026 09:28

Küresel metal piyasalarında alüminyum fiyatları farklı borsalarda karışık bir görünüm sergiledi. Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) alüminyum %0,24 düşüşle 24.565 yuan/ton seviyesine gerilerken, Londra Metal Borsası'nda (LME) %0,2 artışla 3.505,5 dolar/ton seviyesine yükseldi.

JEOPOLİTİK GERİLİMLER VE ARZ ENDİŞESİ

ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'na yönelik olası abluka planlarına ilişkin haberler, Orta Doğu'dan gelen alüminyum arzının sekteye uğrayabileceği endişesini artırdı. Bu durum, piyasalarda tedarik risklerini öne çıkarırken fiyatlar üzerinde dalgalanmaya yol açtı.

GÜÇLÜ DOLAR METAL PİYASALARINI BASKILIYOR

Doların güçlenmesi de baz metaller üzerinde ek baskı oluşturdu. Dolar dışındaki yatırımcılar için metallerin daha maliyetli hale gelmesi, talep görünümünü zayıflatan bir diğer unsur olarak öne çıktı.

DİĞER METALLERDE KARIŞIK GÖRÜNÜM

Bakır fiyatlarında da bölgesel farklılıklar görüldü. SHFE bakır, stoklardaki düşüşün etkisiyle %0,51 yükselirken; LME bakır %0,72 geriledi.

Nikel tarafında SHFE'de sınırlı değişim yaşanırken LME nikel %0,21 düştü. Kurşun fiyatları hem SHFE'de %0,87 hem de LME'de %0,39 oranında geriledi.

Kalayda daha sert düşüşler dikkat çekti; SHFE'de %1,92, LME'de %2,3 değer kaybı görüldü. Çinko da benzer şekilde SHFE'de %1,07, LME'de %0,6 düşüşle günü tamamladı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.073,7900 Değişim 309,95 Son veri saati:
Düşük 13763,84 Yüksek 14073,79
Açılış
44,7272 Değişim 0,0730 Son veri saati:
Düşük 44,6516 Yüksek 44,7246
Açılış
52,3227 Değişim 0,1689 Son veri saati:
Düşük 52,1645 Yüksek 52,3334
Açılış
6.796,4130 Değişim 151,723 Son veri saati:
Düşük 6673,142 Yüksek 6824,865
Açılış
107,1222 Değişim 4,5846 Son veri saati:
Düşük 104,5344 Yüksek 109,119
Açılış
BİST En Aktif Hisseler