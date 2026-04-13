ABD-İran görüşmeleri alüminyum fiyatlarında belirsizliği artırdı

Küresel metal piyasalarında alüminyum fiyatları farklı borsalarda karışık bir görünüm sergiledi. Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) alüminyum %0,24 düşüşle 24.565 yuan/ton seviyesine gerilerken, Londra Metal Borsası'nda (LME) %0,2 artışla 3.505,5 dolar/ton seviyesine yükseldi.

JEOPOLİTİK GERİLİMLER VE ARZ ENDİŞESİ

ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'na yönelik olası abluka planlarına ilişkin haberler, Orta Doğu'dan gelen alüminyum arzının sekteye uğrayabileceği endişesini artırdı. Bu durum, piyasalarda tedarik risklerini öne çıkarırken fiyatlar üzerinde dalgalanmaya yol açtı.

GÜÇLÜ DOLAR METAL PİYASALARINI BASKILIYOR

Doların güçlenmesi de baz metaller üzerinde ek baskı oluşturdu. Dolar dışındaki yatırımcılar için metallerin daha maliyetli hale gelmesi, talep görünümünü zayıflatan bir diğer unsur olarak öne çıktı.

DİĞER METALLERDE KARIŞIK GÖRÜNÜM

Bakır fiyatlarında da bölgesel farklılıklar görüldü. SHFE bakır, stoklardaki düşüşün etkisiyle %0,51 yükselirken; LME bakır %0,72 geriledi.

Nikel tarafında SHFE'de sınırlı değişim yaşanırken LME nikel %0,21 düştü. Kurşun fiyatları hem SHFE'de %0,87 hem de LME'de %0,39 oranında geriledi.

Kalayda daha sert düşüşler dikkat çekti; SHFE'de %1,92, LME'de %2,3 değer kaybı görüldü. Çinko da benzer şekilde SHFE'de %1,07, LME'de %0,6 düşüşle günü tamamladı.