Japonya Merkez Bankası’ndan belirsizlik mesajı: Faiz kararı için bekle-gör dönemi

BOJ'un eski icra direktörlerinden Kazuo Momma, Orta Doğu'daki gelişmelerin merkez bankasını son derece karmaşık bir konuma ittiğini ifade etti. Momma, önümüzdeki iki ila üç ay içinde çok farklı senaryoların ortaya çıkabileceğini, bu nedenle standart yaklaşımın gelişmeleri izlemek olduğunu söyledi.

Ayrıca BOJ'un kısa vadeli faiz patikasına dair net bir sinyal vermemesinin, 27-28 Nisan'daki toplantıda kesin bir kararın henüz şekillenmediğine işaret ettiğini vurguladı.

FAİZ ARTIŞI İÇİN FARKLI BEKLENTİLER

Eski BOJ Yönetim Kurulu üyesi Seiji Adachi ise bankanın iletişim tonuna bakıldığında faiz artışının Nisan, Haziran veya Temmuz aylarında gelebileceğini öngördü. Ancak savaş ve jeopolitik risklerin ekonomik etkilerinin henüz netleşmemesi nedeniyle Nisan ayında artış yapılmasının zor bir karar olduğunu ifade etti.

PİYASALARDA SENARYO FARKLILIKLARI VE RİSKLER

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Baş Tahvil Stratejisti Naomi Muguruma, BOJ'dan ek bir sinyal gelmemesi halinde piyasanın Nisan faiz artışı beklentisini azaltacağını belirtti.

Muguruma'ya göre bu durumda olası bir faiz artışı piyasaları sarsabilir; öte yandan faizlerin sabit tutulması ise BOJ'un enflasyonla mücadelede geride kaldığı algısını güçlendirerek tahvil getirilerini yükseltebilir ve yen üzerinde değer kaybı baskısı oluşturabilir.

FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ GERİLİYOR

Gecelik swap piyasasında Nisan ayında faiz artışı olasılığı %44'e geriledi. Bu oran, geçen hafta sonunda yaklaşık %60 seviyesindeydi. Bu düşüş, piyasanın BOJ'dan daha temkinli bir duruş beklemeye başladığını gösteriyor.