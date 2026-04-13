CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Barclays: Asya merkez bankalarında faiz değişikliği beklenmiyor

Barclays FICC Research ekibindeki dört analist, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimin sürdüğü ortamda Asya merkez bankalarının kısa vadede para politikalarında önemli bir değişikliğe gitmeyeceğini öngördü.

Oluşturma Tarihi 13 Nisan 2026 09:35

Analistlere göre Singapur Para Otoritesi (MAS), bu Salı yapılacak toplantıda politika duruşunu değiştirmeden koruyacak. Değerlendirmede, kurumun odağının enflasyon risklerinden çok aşırı zayıf büyüme senaryolarına yönelik endişeler olduğu belirtildi.

ENDONEZYA'DA FAİZ İNDİRİMİ İÇİN TEMKİNLİ GÖRÜNÜM

Bank Indonesia için ise Barclays, rupinin dolar karşısında sert bir değer kaybı yaşanmaması halinde faiz indirim döngüsünün kısa vadede yeniden başlatılmasının zor olacağını ifade etti.

TAYLAND VE FİLİPİNLER'DE POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENMİYOR

Analistler, bu ay toplantı yapması beklenen Tayland Merkez Bankası ve Filipinler Merkez Bankası için de mevcut para politikalarının korunacağını ve herhangi bir değişiklik beklenmediğini öngördü.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.073,7900 Değişim 309,95 Son veri saati:
Düşük 13763,84 Yüksek 14073,79
Açılış
44,7229 Değişim 0,0730 Son veri saati:
Düşük 44,6516 Yüksek 44,7246
Açılış
52,3115 Değişim 0,1689 Son veri saati:
Düşük 52,1645 Yüksek 52,3334
Açılış
6.799,7270 Değişim 151,723 Son veri saati:
Düşük 6673,142 Yüksek 6824,865
Açılış
107,1879 Değişim 4,5846 Son veri saati:
Düşük 104,5344 Yüksek 109,119
Açılış
BİST En Aktif Hisseler