Barclays: Asya merkez bankalarında faiz değişikliği beklenmiyor

Analistlere göre Singapur Para Otoritesi (MAS), bu Salı yapılacak toplantıda politika duruşunu değiştirmeden koruyacak. Değerlendirmede, kurumun odağının enflasyon risklerinden çok aşırı zayıf büyüme senaryolarına yönelik endişeler olduğu belirtildi.

ENDONEZYA'DA FAİZ İNDİRİMİ İÇİN TEMKİNLİ GÖRÜNÜM

Bank Indonesia için ise Barclays, rupinin dolar karşısında sert bir değer kaybı yaşanmaması halinde faiz indirim döngüsünün kısa vadede yeniden başlatılmasının zor olacağını ifade etti.

TAYLAND VE FİLİPİNLER'DE POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENMİYOR

Analistler, bu ay toplantı yapması beklenen Tayland Merkez Bankası ve Filipinler Merkez Bankası için de mevcut para politikalarının korunacağını ve herhangi bir değişiklik beklenmediğini öngördü.