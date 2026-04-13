Abluka kararı piyasaları sarstı: Petrol ve gaz fiyatlarında sert yükseliş!

Abluka kararı piyasaları sarstı: Petrol ve gaz fiyatlarında sert yükseliş!

Washington ile Tahran arasındaki diplomatik görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından ABD’nin Hürmüz Boğazı’na yönelik “abluka” kararı, küresel enerji piyasalarında sert dalgalanmalara yol açtı. Brent petrol hızla yükselirken Avrupa’da doğalgaz fiyatlarında da çift haneli artışlar görüldü.

Oluşturma Tarihi 13 Nisan 2026 09:21

Hafta sonu yapılan müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından petrol fiyatları hızlı bir artış gösterdi. Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık 104 dolara kadar çıkarak %9'un üzerinde yükseliş kaydetti.

Aynı süreçte Avrupa doğal gaz vadeli işlemlerinde de gün içinde yaklaşık %18'lik sert bir artış yaşandı.

ABD'DEN HÜRMÜZ BOĞAZI KARARI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran limanlarına giriş ve çıkış yapan tüm gemileri kapsayan ablukanın pazartesi günü New York saatiyle 10.00 itibarıyla yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Bu kararın ardından enerji arzına ilişkin endişeler daha da artarken, piyasalar hızlı tepki verdi.

ARZ ENDİŞESİ VE ENFLASYON RİSKİ

Orta Doğu'daki gerilimin artmasıyla birlikte küresel enerji arzına yönelik riskler yükseldi. Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonu tetikleyebileceğini ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.

Bu nedenle rafineriler ve yatırımcılar, kısa sürede teslim edilebilen ham petrol tedarikine yönelmeye başladı.

ABD'DEN SERT AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, alınan kararın etkili olacağını ifade ederken, İran'dan gelebilecek olası bir karşılığa misilleme yapılacağını vurguladı. Ayrıca Washington'un, sınırlı askeri müdahale seçeneğini de değerlendirdiği iddia ediliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GERİLİM ARTIYOR

Basra Körfezi'ni küresel enerji pazarlarına bağlayan Hürmüz Boğazı, son dönemde yaşanan çatışmalar nedeniyle zaten kısmen daralmış durumdaydı. İran'ın bazı gemilerden ücret talep etmesi ve geçişleri sınırlaması, bölgedeki kontrolünü artırdığı şeklinde değerlendiriliyor.

KIZILDENİZ HATTINDA YENİ RİSKLER

Uzmanlara göre, İran'ın ihracat akışının zarar görmesi durumunda Yemen'deki Husilerin Bab el-Mendeb Boğazı üzerinden geçen gemileri hedef alabileceği değerlendiriliyor. Bu durumun, küresel deniz taşımacılığında yeni bir risk alanı oluşturabileceği ifade ediliyor.

