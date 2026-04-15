Bakır fiyatları toparlandı: Barış görüşmeleri ve talep artışı yükselişi destekledi

Bakır fiyatları, Orta Doğu’da savaşın başlamasının ardından yaşanan kayıpları telafi ederek yeniden yükselişe geçti. Altı haftayı aşkın sürede oluşan düşüşün ardından gelen toparlanma, barış görüşmelerinin yeniden gündeme gelmesi ve elektrifikasyon projelerinden kaynaklanan güçlü talep ile desteklendi.

Oluşturma Tarihi 15 Nisan 2026 08:34

Sanayi metali, Çarşamba günü Londra piyasasında yüzde 0,8'e kadar değer kazanarak ton başına 13.343,50 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Bu seviye, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ilk saldırılarından bir gün öncesine, yani 27 Şubat kapanışına karşılık geliyor.

Savaşın başlangıcından bu yana baz metallerde yüksek volatilite dikkat çekti. İlk etapta küresel ekonomik büyümenin yavaşlayabileceği endişeleri fiyatları aşağı çekmişti. Ancak geçtiğimiz hafta ilan edilen geçici ateşkes, piyasalarda risk iştahını yeniden canlandırdı.

Ayrıca Washington ile Tahran arasında ikinci tur görüşmelerin planlandığına dair haberler de fiyatlardaki toparlanmayı güçlendiren unsurlar arasında yer aldı. Bu gelişmeler, yatırımcıların geleceğe yönelik beklentilerini iyileştirirken bakır fiyatlarına yukarı yönlü destek sağladı.

