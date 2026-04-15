Bakır fiyatları toparlandı: Barış görüşmeleri ve talep artışı yükselişi destekledi

Sanayi metali, Çarşamba günü Londra piyasasında yüzde 0,8'e kadar değer kazanarak ton başına 13.343,50 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Bu seviye, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ilk saldırılarından bir gün öncesine, yani 27 Şubat kapanışına karşılık geliyor.

Savaşın başlangıcından bu yana baz metallerde yüksek volatilite dikkat çekti. İlk etapta küresel ekonomik büyümenin yavaşlayabileceği endişeleri fiyatları aşağı çekmişti. Ancak geçtiğimiz hafta ilan edilen geçici ateşkes, piyasalarda risk iştahını yeniden canlandırdı.

Ayrıca Washington ile Tahran arasında ikinci tur görüşmelerin planlandığına dair haberler de fiyatlardaki toparlanmayı güçlendiren unsurlar arasında yer aldı. Bu gelişmeler, yatırımcıların geleceğe yönelik beklentilerini iyileştirirken bakır fiyatlarına yukarı yönlü destek sağladı.