Scott Bessent: Trump tarifeleri Temmuz’da yeniden gündeme gelebilir

Washington'da düzenlenen bir The Wall Street Journal etkinliğinde konuşan Bessent, tarife politikasında kısa süreli bir geri adım atıldığını ancak Ticaret Yasası'nın 301. maddesi kapsamında yeni incelemelerin sürdüğünü belirtti. Bu süreç sonucunda tarifelerin Temmuz başında yeniden devreye alınabileceğini dile getirdi.

Daha önce Yüksek Mahkeme'nin, olağanüstü yetkilerle getirilen bazı gümrük vergilerini iptal etmesinin ardından Trump yönetimi, farklı yasal dayanaklar üzerinden tarife politikasını yeniden şekillendirmeye yönelmişti.

Mahkemenin küresel tarifelerin büyük kısmını geçersiz saymasının ardından, ABD yönetimi birçok ithalat kalemini kapsayan geçici yüzde 10'luk bir vergi uygulaması başlatmıştı. Söz konusu geçici tarifenin ise 24 Temmuz'da sona ermesi bekleniyor.