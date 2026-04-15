CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsalarında, ABD ile İran arasında uzlaşı sağlanabileceğine yönelik umudun artmasına karşın yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

AA

Oluşturma Tarihi 15 Nisan 2026 10:56

Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin haber akışı yakından takip edilirken, ABD ile İran arasındaki müzakere süreci yatırımcı fiyatlamalarında belirleyici olmaya devam ediyor.

Görüşmelerden çıkan her haber piyasalarda yön tayin edici nitelikte kabul edilirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 gün içinde Pakistan'da yeni bir görüşmenin yapılabileceğini söylemesi tarafların müzakereci tutumunun sürdüğünü gösterdi.

Trump'ın savaşa ilişkin verdiği bir röportajda da "(Savaş) sanırım bitmeye çok yakın." ifadesini kullanması iyimserliği artırdı.

Söz konusu gelişmelere karşın yatırımcıların temkinli davranmasıyla Avrupa piyasalarında karışık bir seyir öne çıkıyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 619,9 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 10.622 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 24.053 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 primle 48.195 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 8.279 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 azalışla 18.255 puanda bulunuyor.

ECB BAŞKANINDAN PARA POLİTİKASI MESAJI

Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra Washington'da düzenlenen Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları da yatırımcıların odağında bulunuyor.

Toplantılar kapsamında dün açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yükselen enerji maliyetlerinin Avro Bölgesi'ni ECB'nin temel senaryosundan uzaklaştırdığını ancak bunun henüz faiz artışına yönelmeyi gerektirecek düzeyde olmadığını söyledi.

Lagarde, veriye bağlı olduklarını ancak gerektiğinde harekete geçmekten çekinmeyeceklerini vurguladı.

Ekonominin temel senaryo ile olumsuz senaryo arasında olduğunu ifade eden Lagarde, erken istifa olasılığına yönelik ise ufukta bulutlar varken gemiyi terk etmeyeceğini dile getirdi.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki gelişmeler ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirtti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.233,5700 Değişim 70,24 Son veri saati:
Düşük 14208,03 Yüksek 14278,27
Açılış
44,7528 Değişim 0,0322 Son veri saati:
Düşük 44,7204 Yüksek 44,7526
Açılış
52,787 Değişim 0,1058 Son veri saati:
Düşük 52,7309 Yüksek 52,8367
Açılış
6.925,7440 Değişim 94,369 Son veri saati:
Düşük 6912,59 Yüksek 7006,959
Açılış
114,1497 Değişim 2,8644 Son veri saati:
Düşük 113,7371 Yüksek 116,6015
Açılış
BİST En Aktif Hisseler