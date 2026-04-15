Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi şubatta yüzde 0,4 arttı

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,4 yükseldi.

AA

Oluşturma Tarihi 15 Nisan 2026 12:32

Son Güncelleme Tarihi 15 Nisan 2026 12:43

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nde şubat ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 düşüş gösterdi.

AB'de de sanayi üretimi şubatta aylık bazda yüzde 0,4 yükseldi, yıllık bazda yüzde 0,1 azaldı.

Şubat ayında AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 5,7 ile İrlanda'da, yüzde 3,3 ile Finlandiya'da ve yüzde 3,2 ile İsveç'te oldu.

En fazla düşüş ise yüzde 6 ile Malta, yüzde 4,6 ile Lüksemburg ve yüzde 2,1 ile Yunanistan'da ölçüldü.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 7,7 ile İsveç'te, yüzde 7,4 ile Belçika'da ve yüzde 5,8 ile Danimarka'da gerçekleşti.

En fazla düşüş yüzde 17 ile Lüksemburg'da yüzde 10 ile İrlanda'da ve yüzde 8 ile Bulgaristan'da belirlendi.

İlginizi Çekebilir
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 14 Nisan 2026 13:51
Avrupa’da otomobilde yeni trend: Elektrikli araç satışları rekor seviyede! Avrupa'da otomobilde yeni trend: Elektrikli araç satışları rekor seviyede! 14 Nisan 2026 12:11
Akaryakıtta vergi indirimi, çalışanlara 1000 euroya varan prim desteği geliyor Akaryakıtta vergi indirimi, çalışanlara 1000 euroya varan prim desteği geliyor 14 Nisan 2026 11:50
IEA açıkladı: Petrol arzında tarihin en büyük düşüşü yaşandı IEA açıkladı: Petrol arzında tarihin en büyük düşüşü yaşandı 14 Nisan 2026 11:29
ABD’li dev bankanın Borsa İstanbul’da en çok aldığı ve sattığı hisseler ABD'li dev bankanın Borsa İstanbul'da en çok aldığı ve sattığı hisseler 14 Nisan 2026 10:45
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 14 Nisan 2026 10:43
ABD’den petrol uyarısı: Hürmüz’deki aksaklıklar fiyatları zirveye taşıyabilir ABD'den petrol uyarısı: Hürmüz'deki aksaklıklar fiyatları zirveye taşıyabilir 14 Nisan 2026 10:12
Borsa İstanbul 14 bin puanı aştı! Borsa İstanbul 14 bin puanı aştı! 14 Nisan 2026 10:01
Asya borsalarında risk iştahı arttı Asya borsalarında risk iştahı arttı 14 Nisan 2026 09:55
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 14 Nisan 2026 09:34
Bessent’ten Fed’e faiz mesajı: İran savaşı sürerken bekle-gör çağrısı Bessent’ten Fed’e faiz mesajı: İran savaşı sürerken bekle-gör çağrısı 14 Nisan 2026 09:34
BlackRock ABD hisseleri için tavsiyeyi yükseltti: Güçlü kar beklentileri öne çıkıyor BlackRock ABD hisseleri için tavsiyeyi yükseltti: Güçlü kar beklentileri öne çıkıyor 14 Nisan 2026 09:31
