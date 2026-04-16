Borsa rekor seviyeye doğru ilerliyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 değer kazanarak 14.274,91 puana çıktı.

ENDEKS 14.274 PUANA YÜKSELDİ

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,53 puan ve yüzde 0,16 artışla 14.274,91 puana yükseldi.

İŞLEM HACMİ 98 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Toplam işlem hacmi 98 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,30 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.

EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN SEKTÖRLER

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,42 ile turizm, en çok kaybeden ise yüzde 0,73 ile spor oldu.

KÜRESEL GELİŞMELER RİSK İŞTAHINI DESTEKLİYOR

Orta Doğu'daki çatışma ortamından müzakere sürecine geçilmesinin olumlu etkileri ve ABD'de tahminleri aşan şirket bilançoları, küresel piyasalarda risk iştahının canlı kalmasını destekliyor.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Konut Fiyat Endeksi martta aylık bazda yüzde 2, yıllık bazda yüzde 26,4 arttı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretiminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.200 ve 14.100 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Öte yandan BİST100'de Şubat ayında 14.400 puanlık rekor seviye görülmüştü.