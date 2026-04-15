Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 değer kazanarak 14.211,86 puana çıktı.

AA

Oluşturma Tarihi 15 Nisan 2026 13:18

Son Güncelleme Tarihi 15 Nisan 2026 13:20

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,62 puan ve yüzde 0,07 artışla 14.211,86 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 78,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi ise yüzde 0,09 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,62 ile turizm, en çok kaybeden ise yüzde 1,26 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran'ın uzlaşı sağlanabileceğine yönelik artan umutlarla pozitif bir seyir öne çıkarken Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel piyasalara paralel günün ilk yarısını pozitif tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Hazine nakit dengesi, geçen ay 279 milyar 578 milyon lira açık verdi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 14 Nisan 2026 13:51
Avrupa’da otomobilde yeni trend: Elektrikli araç satışları rekor seviyede! Avrupa'da otomobilde yeni trend: Elektrikli araç satışları rekor seviyede! 14 Nisan 2026 12:11
Akaryakıtta vergi indirimi, çalışanlara 1000 euroya varan prim desteği geliyor Akaryakıtta vergi indirimi, çalışanlara 1000 euroya varan prim desteği geliyor 14 Nisan 2026 11:50
IEA açıkladı: Petrol arzında tarihin en büyük düşüşü yaşandı IEA açıkladı: Petrol arzında tarihin en büyük düşüşü yaşandı 14 Nisan 2026 11:29
ABD’li dev bankanın Borsa İstanbul’da en çok aldığı ve sattığı hisseler ABD'li dev bankanın Borsa İstanbul'da en çok aldığı ve sattığı hisseler 14 Nisan 2026 10:45
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 14 Nisan 2026 10:43
ABD’den petrol uyarısı: Hürmüz’deki aksaklıklar fiyatları zirveye taşıyabilir ABD'den petrol uyarısı: Hürmüz'deki aksaklıklar fiyatları zirveye taşıyabilir 14 Nisan 2026 10:12
Borsa İstanbul 14 bin puanı aştı! Borsa İstanbul 14 bin puanı aştı! 14 Nisan 2026 10:01
Asya borsalarında risk iştahı arttı Asya borsalarında risk iştahı arttı 14 Nisan 2026 09:55
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 14 Nisan 2026 09:34
Bessent’ten Fed’e faiz mesajı: İran savaşı sürerken bekle-gör çağrısı Bessent’ten Fed’e faiz mesajı: İran savaşı sürerken bekle-gör çağrısı 14 Nisan 2026 09:34
BlackRock ABD hisseleri için tavsiyeyi yükseltti: Güçlü kar beklentileri öne çıkıyor BlackRock ABD hisseleri için tavsiyeyi yükseltti: Güçlü kar beklentileri öne çıkıyor 14 Nisan 2026 09:31
