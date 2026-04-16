IMF uyardı: Asya ekonomileri enerji şoklarına karşı daha kırılgan

Uluslararası Para Fonu (IMF), bölgedeki olası arz kesintileri ve çatışmaların uzaması durumunda ekonomik büyümenin ciddi şekilde baskı altına girebileceği uyarısında bulundu.

IMF Asya-Pasifik Direktörü Krishna Srinivasan, bölge ekonomilerinin 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını belirtti. Bu performansta, ABD'nin uyguladığı tarifelerin beklenenden daha düşük seviyede kalması, teknoloji sektöründeki olumlu döngü ve gevşek finansal koşulların etkili olduğunu ifade etti.

Ancak Srinivasan, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin yol açtığı enerji şokunun bu olumlu tabloyu kısmen dengelediğini vurguladı. Bu nedenle IMF'nin Asya'ya yönelik büyüme tahminlerinde ocak ayına kıyasla önemli bir revizyona gidilmediğini dile getirdi.