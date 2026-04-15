CANLI BORSA
Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 918 bin 400 liraya çıktı.

AA

Oluşturma Tarihi 15 Nisan 2026 16:39

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 894 bin 200 lira, en yüksek 7 milyon lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 artışla 6 milyon 918 bin 400 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 860 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 921 milyon 512 bin 84,25 lira, işlem miktarı ise 1002,85 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 6 milyar 971 milyon 955 bin 156,32 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Şekerbank, Vakıf Katılım Bankası ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.860.000,00 4.780,00
En Düşük 6.894.200,00 4.790,00
En Yüksek 7.000.000,00 4.822,90
Kapanış 6.918.400,00 4.816,00
Ağırlıklı Ortalama 6.925.031,21 4.805,86
Toplam İşlem Hacmi (TL) 6.921.512.084,25
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.002,85
Toplam İşlem Adedi 79

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.257,7500 Değişim 132,53 Son veri saati:
Düşük 14181,58 Yüksek 14314,11
Açılış
44,7544 Değişim 0,0347 Son veri saati:
Düşük 44,7204 Yüksek 44,7551
Açılış
52,8012 Değişim 0,1179 Son veri saati:
Düşük 52,7188 Yüksek 52,8367
Açılış
6.943,8000 Değişim 119,216 Son veri saati:
Düşük 6887,743 Yüksek 7006,959
Açılış
114,8802 Değişim 3,9722 Son veri saati:
Düşük 112,6293 Yüksek 116,6015
Açılış
BİST En Aktif Hisseler