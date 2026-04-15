New York Fed imalat endeksi nisanda arttı

New York Fed'in nisan ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi nisanda 11,2 puan artarak 11'e yükseldi. Piyasa beklentisi, endeksin bu dönemde 0,3 olması yönündeydi.

Söz konusu dönemde sektör faaliyetlerindeki ılımlı büyümeye işaret eden endeks, mart ayında eksi 0,2 değerini almıştı.

Yeni sipariş endeksi nisanda 12,9 puan artarak 19,3'e çıkarken, sevkiyat endeksi 27,1 puan artışla 20,2'ye yükseldi. Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise bu dönemde 11,4 puan azalışla 19,6'ya düştü.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endekslerinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.