New York Fed imalat endeksi nisanda arttı

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, nisanda 11 değerine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 15 Nisan 2026 16:16

New York Fed'in nisan ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi nisanda 11,2 puan artarak 11'e yükseldi. Piyasa beklentisi, endeksin bu dönemde 0,3 olması yönündeydi.

Söz konusu dönemde sektör faaliyetlerindeki ılımlı büyümeye işaret eden endeks, mart ayında eksi 0,2 değerini almıştı.

Yeni sipariş endeksi nisanda 12,9 puan artarak 19,3'e çıkarken, sevkiyat endeksi 27,1 puan artışla 20,2'ye yükseldi. Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise bu dönemde 11,4 puan azalışla 19,6'ya düştü.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endekslerinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

İlginizi Çekebilir
İngiltere’den rekor tahvil satışı: 15 milyar sterlinlik ihraca yoğun talep! İngiltere’den rekor tahvil satışı: 15 milyar sterlinlik ihraca yoğun talep! 14 Nisan 2026 15:35
Bank of America anketi: Piyasalardaki kötümserlik son on ayın zirvesine Bank of America anketi: Piyasalardaki kötümserlik son on ayın zirvesine 14 Nisan 2026 15:15
Filipinler, ABD’den beklentisini açıkladı Filipinler, ABD'den beklentisini açıkladı 14 Nisan 2026 15:02
Avrupa’da jet yakıtı krizine önlem talebi Avrupa'da jet yakıtı krizine önlem talebi 14 Nisan 2026 14:40
JPMorgan 2026 ilk çeyrekte beklentileri aştı JPMorgan 2026 ilk çeyrekte beklentileri aştı 14 Nisan 2026 14:11
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 14 Nisan 2026 13:51
Avrupa’da otomobilde yeni trend: Elektrikli araç satışları rekor seviyede! Avrupa'da otomobilde yeni trend: Elektrikli araç satışları rekor seviyede! 14 Nisan 2026 12:11
Akaryakıtta vergi indirimi, çalışanlara 1000 euroya varan prim desteği geliyor Akaryakıtta vergi indirimi, çalışanlara 1000 euroya varan prim desteği geliyor 14 Nisan 2026 11:50
IEA açıkladı: Petrol arzında tarihin en büyük düşüşü yaşandı IEA açıkladı: Petrol arzında tarihin en büyük düşüşü yaşandı 14 Nisan 2026 11:29
ABD’li dev bankanın Borsa İstanbul’da en çok aldığı ve sattığı hisseler ABD'li dev bankanın Borsa İstanbul'da en çok aldığı ve sattığı hisseler 14 Nisan 2026 10:45
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 14 Nisan 2026 10:43
ABD’den petrol uyarısı: Hürmüz’deki aksaklıklar fiyatları zirveye taşıyabilir ABD'den petrol uyarısı: Hürmüz'deki aksaklıklar fiyatları zirveye taşıyabilir 14 Nisan 2026 10:12
