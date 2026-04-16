BOTAŞ, 2 yeni LNG taşıma gemisi için ihaleye çıktı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 2 yeni sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıma gemisi temini için ihaleye çıktı.

AA

Oluşturma Tarihi 16 Nisan 2026 14:51

BOTAŞ'ın internet sitesindeki duyuruda, 174 bin metreküp depolama kapasitesine sahip 2 yeni inşa LNG taşıma gemisi alımı için yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlilik başvurusuna davet edildi.

İhale için ön yeterlilik değerlendirmesine son başvuru tarihi 28 Nisan Salı saat 11.00 olarak belirlendi.

Alım, BOTAŞ İhale ve Alım Yönetmeliği'ne göre belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilecek. Ön yeterlilik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler teklif vermeye davet edilecek.

