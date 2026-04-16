Fransa’dan doğal gaza yasak! Kombi dönemi bitiyor, ısı pompası dönemi başlıyor

Başbakan Sébastien Lecornu tarafından duyurulan stratejiye göre, yıl sonundan itibaren yapılacak tüm yeni binalarda doğal gaz kombilerinin kullanımı tamamen sona erecek. Bu düzenleme yalnızca müstakil evleri değil, apartman ve çok daireli konut projelerini de kapsayacak.

Lecornu, petrol ve doğalgaza dayalı enerji sisteminin sürdürülebilir olmadığını vurgulayarak, küresel gelişmelerin ekonomik etkilerinden korunmanın yolunun yerli ve alternatif enerji kaynaklarına yönelmek olduğunu ifade etti.

Plan kapsamında ayrıca elektrifikasyon yatırımları için ayrılan yıllık bütçenin 5,5 milyar eurodan 2030 yılına kadar 10 milyar euroya çıkarılması öngörülüyor. Bu artışın yeni vergiler yerine mevcut enerji harcamalarının yeniden düzenlenmesiyle finanse edilmesi planlanıyor.

Dönüşüm programının önemli başlıklarından biri de 2050 yılına kadar 2 milyon sosyal konutun doğal gaz altyapısından tamamen çıkarılması olacak.

Öte yandan, yerli üretimi desteklemek amacıyla Fransa'da her yıl 1 milyon ısı pompası üretilmesi ve bu sistemlerin yaygın şekilde kurulması hedefleniyor.