Finans Ekonomi J.P. Morgan: Çin ihracatında toparlanma sinyalleri güçleniyor

J.P. Morgan Asset Management stratejisti Marcella Chow, Çin’in ihracat büyümesinin önümüzdeki dönemde üretim ve teknoloji alanlarındaki rekabet gücü sayesinde kademeli olarak toparlanabileceğini ifade etti.

Oluşturma Tarihi 16 Nisan 2026 11:53

J.P. Morgan Asset Management stratejisti Marcella Chow, Çin ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüme kaydettiğini ve bu performansta güçlü ihracat ile üretim faaliyetlerinin belirleyici olduğunu söyledi.

İlk çeyrekte ihracatın yüzde 14,7 arttığını belirten Chow, entegre devreler, bilgisayar ekipmanları, otomobiller ve gemilerin bu artışta öne çıkan ürün grupları olduğunu vurguladı. Ancak mart ayında ihracat artış hızının yılın ilk iki ayına kıyasla yavaşladığını, bunun da büyük ölçüde geçen yılın yüksek baz etkisinden kaynaklandığını ifade etti.

İç talepte zayıflığın sürdüğüne dikkat çeken Chow, buna rağmen ihracatın Çin ekonomisinin büyüme dinamiklerinde kritik rol oynamaya devam ettiğini belirtti.

