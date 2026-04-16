AB, üç ülkenin enerji yardımına onay verdi

AB komisyonu, artan enerji maliyetleri karşısında zorlanan sektörler için Almanya, Bulgaristan ve Slovenya’nın elektrik fiyatlarını geçici olarak düşürmeye yönelik devlet yardımı programlarını onayladı.

Oluşturma Tarihi 16 Nisan 2026 14:13

Son Güncelleme Tarihi 16 Nisan 2026 14:14

Avrupa Birliği Komisyonu, yükselen enerji fiyatlarının etkisi altındaki enerji yoğun sektörleri desteklemek amacıyla Almanya, Bulgaristan ve Slovenya tarafından hazırlanan devlet yardımı programlarını kabul etti. Bu programlar kapsamında elektrik fiyatlarının geçici olarak düşürülmesi hedefleniyor.

MİLYARLARCA EUROLUK DESTEK PAKETİ

Komisyonun paylaştığı bilgilere göre, söz konusu desteklerin bütçesi Almanya için 3,8 milyar euro, Bulgaristan için 334 milyon euro ve Slovenya için 90 milyon euro olarak belirlendi.

GEVŞETİLEN KURALLAR KAPSAMINDA ONAYLANDI

Bu onayın, geçen yıl haziran ayında duyurulan ve şirketlerin karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik desteklere daha kolay ulaşmasını sağlayan esnetilmiş rekabet kuralları çerçevesinde verildiği ifade edildi.

