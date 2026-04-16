CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Pakistan, Suudi Arabistan'dan 2 milyar dolar fon aldı

Pakistan, döviz rezervlerini güçlendirmek amacıyla Suudi Arabistan Maliye Bakanlığından 2 milyar dolar tutarında fon tedarik etti.

AA

Oluşturma Tarihi 16 Nisan 2026 11:49

Pakistan Merkez Bankasının (SBP), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda "Pakistan Merkez Bankası, Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı'ndan 15 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 2 milyar dolar tutarında fon almıştır." ifadesi kullanıldı.

Bu arada, The Express Tribune'ün haberinde, Pakistan'ın döviz rezervlerinin, artan dış ödeme yükümlülükleri ve ithalat maliyetleri nedeniyle baskı altında kaldığına dikkati çekildi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, finansman transferi konusunu dün Cidde'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmüştü.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.298,2300 Değişim 138,09 Son veri saati:
Düşük 14293,72 Yüksek 14431,81
Açılış
44,7722 Değişim 0,0499 Son veri saati:
Düşük 44,7204 Yüksek 44,7703
Açılış
52,8654 Değişim 0,2129 Son veri saati:
Düşük 52,8175 Yüksek 53,0304
Açılış
6.921,9660 Değişim 72,833 Son veri saati:
Düşük 6890,701 Yüksek 6963,534
Açılış
114,7465 Değişim 2,8346 Son veri saati:
Düşük 113,592 Yüksek 116,4266
Açılış
BİST En Aktif Hisseler