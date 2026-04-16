Anasayfa Finans Ekonomi AB nüfusunun 2100 yılına kadar azalması bekleniyor

Avrupa Birliği'nin (AB) toplam nüfusunun 2100 yılına kadar yüzde 11,7 azalacağı öngörüldü.

AA

Oluşturma Tarihi 16 Nisan 2026 14:43

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), mevcut nüfus verilerine dayalı olarak gelecekteki nüfusun tahmin edildiği projeksiyonunu kamuoyuyla paylaştı.

Projeksiyonda, AB nüfusunun 2100 yılına kadar yaklaşık 53 milyon kişi azalarak 398,8 milyona gerileyeceği tahmin edildi.

2025 yılında 451,8 milyon olan AB nüfusunun, 2029'da 453,3 milyonla zirveye ulaşması beklenen projeksiyonda, AB nüfusunun 2025-2100 döneminde yüzde 11,7 azacağı öngörüldü.

Projeksiyonda, 2025-2100 döneminde toplam nüfus içinde çocuklar, gençler ve çalışma çağındaki bireylerin oranının düşeceğine işaret edilerek, bu dönemde 0-19 yaş grubunun payının yüzde 20'den yüzde 17'ye, 20-64 yaş grubunun payının ise yüzde 58'den yüzde 50'ye gerileyeceği tahmin edildi.

Yaşlı nüfus oranının artacağı öngörülen projeksiyonda, 2025'te yüzde 16 olan 65-79 yaş grubunun payının 2100'de yüzde 17'ye çıkacağı, 80 yaş ve üzeri nüfus oranının ise yüzde 6'dan yüzde 16'ya yükseleceği tahmini yer aldı.

