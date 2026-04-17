IMF’den MENA Bölgesi için büyüme revizyonu: Tahminler aşağı çekildi

Uluslararası Para Fonu IMF'nin yayımladığı Orta Doğu ve Orta Asya Bölgesel Ekonomik Görünüm Güncelleme Raporu'nda, bölgedeki çatışmaların ekonomik aktiviteyi önemli ölçüde etkilediği vurgulandı.

Yılın başında birçok ülkede toparlanma sinyalleri ve düşen enflasyon dikkat çekerken, son gelişmelerin bu iyileşmeyi zayıflattığı belirtildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE TEDARİK ZİNCİRİ ETKİSİ

Raporda, Hürmüz Boğazı'ndaki olası kapanma riski, petrol ve doğal gaz üretimindeki aksamalar ve hava trafiğindeki kesintilerin ciddi ekonomik sonuçlar doğurduğu ifade edildi.

Bu durumun petrol, gaz, gübre ve metal fiyatlarında hızlı yükselişlere yol açtığı, aynı zamanda küresel tedarik zincirlerini baskı altına alarak üretim maliyetlerini artırdığı kaydedildi.

BÖLGESEL BÜYÜME TAHMİNLERİNDE SERT DÜŞÜŞ

IMF, MENA bölgesinin büyüme oranının 2025'teki %3,2 seviyesinden bu yıl %1,1'e gerilemesini bekliyor. 2027 yılında ise büyümenin %4,8'e yükselmesi öngörülüyor.

Daha önce açıklanan 2026 ve 2027 tahminlerinde ise %3,7 seviyeleri dikkat çekiyordu.

KÖRFEZ ÜLKELERİ İÇİN AŞAĞI YÖNLÜ REVİZYON

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinde de büyüme beklentileri aşağı çekildi. Bölgenin büyümesinin %4,4'ten %2 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Ülke bazında ise Bahreyn'de %0,5, Kuveyt'te %0,6 ve Katar'da %8,6 daralma öngörülüyor. Buna karşılık Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'da sınırlı büyüme beklentisi sürüyor.

IMF'DEN RİSK UYARISI

IMF Orta Doğu ve Orta Asya Departmanı Direktörü Jihad Azour, çatışmaların bölge ekonomilerini farklı şekillerde etkilediğini ve risklerin aşağı yönlü olmaya devam ettiğini belirtti.

Azour, özellikle bazı petrol ihracatçısı ülkelerde daralma beklentisinin arttığını, düşük gelirli ekonomilerin ise daha kırılgan bir yapı sergilediğini ifade etti.