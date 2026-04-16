1 kg altın kaç TL oldu?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 935 bin liraya çıktı.

Oluşturma Tarihi 16 Nisan 2026 16:39

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 892 bin lira, en yüksek 6 milyon 945 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 6 milyon 935 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 918 bin 400 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 745 milyon 329 bin 66,39 lira, işlem miktarı ise 686,55 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 210 milyon 935 bin 188,40 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Şekerbank, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ile INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.918.400,00 4.816,00
En Düşük 6.892.000,00 4.800,00
En Yüksek 6.945.000,00 4.830,00
Kapanış 6.935.000,00 4.818,00
Ağırlıklı Ortalama 6.928.501,12 4.809,40
Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.745.329.066,39
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 686,55
Toplam İşlem Adedi 62

İlginizi Çekebilir
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 16 Nisan 2026 09:33
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 16 Nisan 2026 09:33
Piyasalarda risk iştahı yüksek! Piyasalarda risk iştahı yüksek! 16 Nisan 2026 09:11
IMF başkanı uyardı: En az 12 ülke kredi kapısını çalabilir IMF başkanı uyardı: En az 12 ülke kredi kapısını çalabilir 16 Nisan 2026 09:11
ECB nisan ayı faiz kararı beklentisi: Bekle-gör politikası öne çıkıyor ECB nisan ayı faiz kararı beklentisi: Bekle-gör politikası öne çıkıyor 16 Nisan 2026 09:00
New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı 15 Nisan 2026 17:01
ABD’de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri arttı ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri arttı 15 Nisan 2026 16:42
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 15 Nisan 2026 16:39
New York Fed imalat endeksi nisanda arttı New York Fed imalat endeksi nisanda arttı 15 Nisan 2026 16:16
Morgan Stanley ilk çeyrek bilançosunu açıkladı Morgan Stanley ilk çeyrek bilançosunu açıkladı 15 Nisan 2026 16:05
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi şubatta yüzde 0,4 arttı Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi şubatta yüzde 0,4 arttı 15 Nisan 2026 12:31
Ifo: Almanya’da ekonomideki belirsizlik, son iki yılın en yüksek seviyesinde Ifo: Almanya'da ekonomideki belirsizlik, son iki yılın en yüksek seviyesinde 15 Nisan 2026 11:10
