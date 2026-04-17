Avustralya başbakanı: "50 petrol tankeri ülkemize doğru yola çıktı"

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Orta Doğu'daki geriliminin yol açtığı enerji krizine karşı önlem amacıyla petrol taşıyan 50 tankerin ülkesine doğru yola çıktığını bildirdi.

Oluşturma Tarihi 17 Nisan 2026 11:21

Avustralya'nın Victoria eyaletinde bulunan ve ülkenin yakıt ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayan petrol rafinerisinde dün çıkan yangın sonucu Malezya ziyaretini yarıda kesen Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Avustralya Yayın Kuruluşuna (ABC) açıklamalarda bulundu.

Albanese, küresel enerji krizine karşı yakıt tedarikini güçlendirmek amacıyla petrol taşıyan yaklaşık 50 tankerin ülkesine doğru yola çıktığını açıkladı.

Yaptırım uygulanan Rusya veya İran'dan petrol satın almayı değerlendirip değerlendirmeyeceği sorusuna Albanese, "Yaptırımlarımız hala yürürlükte." yanıtını verdi.

Albanese, Orta Doğu'daki gerilimin küresel ekonomi üzerinde "yıkıcı bir etki" yarattığını ve bundan ülkesinin de "muaf" olmadığını kaydederek, "Bu, pek çok değişkenin devreye girdiği çalkantılı bir dönem." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile önemli ilişkilere sahip olduklarını aktaran Albanese, "Tüm liderlere saygıyla yaklaşıyorum. (ABD Başkanı Donald) Trump ve yönetimi ile yapıcı ilişkiler yürütüyoruz, bunu Avustralya'nın ulusal çıkarları doğrultusunda yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Petrolün, Brunei ve Güney Kore'den temin edildiği belirtildi.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
