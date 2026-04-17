Avrupa doğal gaz fiyatları haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanıyor: TTF fiyatlarında gerileme

ANZ analistlerine göre Avrupa, LNG tedariki konusunda Asya ile rekabet etmeye devam ediyor ve stokların yeniden doldurulabilmesi için daha fazla ithalata ihtiyaç duyuluyor.

Kuzeybatı Avrupa'da beklenen düşük hava sıcaklıklarının kısa vadede talebi artırması beklenirken, depolama sezonunun başında stokların hızlı şekilde doldurulmasını sınırlayan bir etken olarak öne çıkıyor.

Diğer yandan, ABD ile İran arasındaki görüşmelere dair artan iyimserlik ve İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes, piyasada uzun süreli çatışma endişelerini azaltmış durumda.

Bu gelişmelerin etkisiyle Hollanda merkezli TTF doğal gaz vadeli kontratları, erken işlemlerde yüzde 1,6 düşerek megavatsaat başına 41,74 euro seviyesine geriledi.