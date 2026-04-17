Brent petrolün varili kaç dolar?

Dün 99,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,39 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1 azalarak 98,40 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,41 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmaya yakın olunduğuna işaret eden açıklamalarının arz kesintisi endişelerini hafifletmesiyle geriledi.

Trump, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İranlı yetkililerle hafta sonu yeniden görüşmelere başlanabileceğini belirterek, "İran ile anlaşma yapmaya çok yakınız." dedi.

Tahran ile yürütülen temaslarda ilerleme sağlandığını ifade eden Trump, anlaşmanın İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını da kapsayacağını söyledi.

Söz konusu açıklamalar İran kaynaklı olası arz kesintisi riskini azaltarak petrol fiyatlarını aşağı çekti.

Buna karşın, Trump'ın Tahran'a yönelik "tehdit" mesajlarına devam etmesi fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtladı.

"Anlaşma olmazsa savaş devam eder." diyen Trump, İranlı yeni liderlerin öncekilerden farklı ve anlaşmaya daha yatkın olduklarını savundu.

Trump, İran ile ateşkesin devam edip etmeyeceği konusunda ise net bir ifade kullanmaktan kaçınırken, "Uzatılması gerektiğinden emin değilim. İran bir anlaşma yapmak istiyor ve biz de onlarla çok iyi şekilde görüşüyoruz. Ayrıca 2 ay önce yapmaya yanaşmadıkları şeyleri bugün yapmaya hazırlar." diye konuştu.

Hürmüz Boğazı'na yönelik abluka konusuna da değinen ABD Başkanı, boğazı bloke ettiklerini ve ilgili ülkelerin burayı yakında kullanabileceğini ifade etti.

Trump, İran ile anlaşmanın yapılmasıyla birlikte boğazın tamamen açılacağını belirterek, "Bu sayede bedava petrole ve Hürmüz Boğazı'na kavuşacağız. Her şey yoluna girecek ve bence petrol fiyatları eskisinden daha da düşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Brent petrolde teknik olarak 98,46 doların direnç, 97,83 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.