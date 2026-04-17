Anasayfa Finans Ekonomi Fitch'ten kritik uyarı: Küresel kredi riskleri büyüyor

Fitch Ratings, yılın başından bu yana küresel kredi görünümüne ilişkin risklerin ciddi biçimde arttığını açıkladı. Kurum, özellikle ABD-İran geriliminin enerji piyasaları üzerinden yeni bir kırılganlık yaratabileceğine dikkat çekti.

Oluşturma Tarihi 17 Nisan 2026 13:52

Fitch Ratings, yıl başından itibaren küresel kredi görünümünü tehdit eden unsurların belirgin şekilde çoğaldığını bildirdi. Kuruma göre ABD ile İran arasında yaşanan savaş ihtimali, temel senaryo açısından önemli bir risk unsuru oluşturuyor. Petrol ve doğalgaz arzında kalıcı bir aksama yaşanması halinde daha olumsuz bir senaryonun gündeme gelebileceği ifade edildi.

KREDİ PROFİLLERİ ÜZERİNDE BASKI ARTABİLİR

Böyle bir durumda yükselen enerji maliyetlerinin doğrudan etkisinin yanı sıra, daralan talep, artan enflasyon ve sıkılaşan finansal koşulların da dolaylı baskı yaratacağı belirtildi. Fitch, bu gelişmelerin bazı sektör ve bölgelerde faaliyet gösteren ihraççıların kredi notlarında aşağı yönlü risk oluşturabileceğine işaret etti.

HÜRMÜZ AÇILSA BİLE RİSKLER SÜRECEK

Kurum, çatışmaların sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın tamamen yeniden açılması durumunda bile risk ortamının eski haline dönmeyeceğini vurguladı. Bu çerçevede Fitch, 2026 yılına ilişkin küresel petrol ve Avrupa doğalgaz fiyatı beklentilerini yukarı yönlü güncelledi.

JEOPOLİTİK RİSK PRİMİ KALICI OLABİLİR

Açıklamada, emtia fiyatları ile Körfez bölgesine yönelik yatırımların, diplomatik sürecin nasıl sonuçlanacağına bağlı olarak kalıcı bir jeopolitik risk primi taşıyabileceği belirtildi. Ayrıca ABD ile Avrupa arasındaki görüş ayrılıklarının, transatlantik ilişkiler ve NATO üzerindeki baskıyı artırabileceği ifade edildi.

SAVAŞ DIŞINDAKİ RİSKLER DE SÜRÜYOR

Fitch, küresel kredi görünümünü etkileyebilecek diğer faktörlerin de devam ettiğine dikkat çekti. Yapay zeka kaynaklı dönüşüm, yükselen tahvil getirileri, güçlü dolar ve enflasyonun faiz beklentileri üzerindeki etkisinin finansman ve likidite koşullarını zorlayabileceği kaydedildi.

