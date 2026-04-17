Anasayfa Finans Ekonomi Çin doğal gaz tedarikinde yönünü Türkmenistan’a çevirdi

Çin doğal gaz tedarikinde yönünü Türkmenistan’a çevirdi

ABD ve İsrail’in saldırıları ile İran’ın karşılık vermesi sonucu Orta Doğu’da artan gerilim, Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışını sekteye uğrattı. Bu gelişmelerin ardından Çin, doğal gaz ihtiyacını güvence altına almak için rotasını Orta Asya’daki Türkmenistan’a yönlendirdi.

Oluşturma Tarihi 17 Nisan 2026 13:08

Son Güncelleme Tarihi 17 Nisan 2026 13:09

Çin Devlet Konseyinin açıklamasına göre, Başbakan Yardımcısı Ding Şüeşiang, enerji ve altyapı alanlarında iş birliğini geliştirmek amacıyla 15-17 Nisan tarihleri arasında Türkmenistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya gelen Ding, iki ülkenin özellikle doğalgaz alanındaki iş birliğini daha ileriye taşımasını istediklerini ifade etti. Ayrıca bağlantısallık, ticaret, yatırım ve bilimsel-teknolojik inovasyon gibi alanlarda somut iş birliklerinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Berdimuhamedov ise Türkmenistan'ın Çin ile doğalgaz iş birliğine öncelik vermeye devam edeceğini, bunun yanı sıra altyapı ve ileri teknoloji alanlarında ortak çalışmaların güçlendirileceğini vurguladı.

GALKINIŞ GAZ SAHASI'NIN 4. FAZI ÇİN ORTAKLIĞIYLA İLERLEYECEK

Ding, mart ayında imzalanan anlaşma doğrultusunda Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) ile Türkmengaz ortaklığında geliştirilecek Galkınış Gaz Sahası'nın dördüncü fazının temel atma törenine katıldı.

Dünyanın en büyük ikinci doğalgaz rezervlerinden biri olan sahada, yeni etapta yıllık 10 milyar metreküp üretim hedefleniyor.

Ayrıca Ding, Çin ile Türkmenistan arasında 3 Nisan 2006'da imzalanan doğalgaz boru hattı ve uzun vadeli tedarik anlaşmasının 20. yılı dolayısıyla Aşkabat'ta düzenlenen konferansa da katıldı.

Konferansta konuşan Ding, doğalgaz iş birliğinin iki ülke ilişkilerinin temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, enerji değer zincirinin tüm aşamalarında geliştirilen ortaklığın her iki ülke için somut faydalar sağladığını dile getirdi.

Ding ayrıca küresel enerji güvenliğinin sağlanması, üretim ve tedarik süreçlerinin istikrarının korunması, enerji piyasalarının sağlıklı işlemesi ve daha adil, dengeli bir küresel enerji yönetimi için iki ülkenin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

TÜRKMENİSTAN'DAN ÇİN'E YILLIK 40 MİLYAR METREKÜP GAZ AKIŞI

Türkmenistan, Çin'e her yıl yaklaşık 40 milyar metreküp doğalgaz ihraç ediyor. Bu miktarın yaklaşık 30 milyar metreküpü, Türkmenistan'dan başlayarak Özbekistan ve Kazakistan üzerinden Çin'e ulaşan Orta Asya-Çin Doğalgaz Boru Hattı aracılığıyla taşınıyor.

Türkmenistan yönetimi, yeni sahaların devreye alınması ve ek boru hatlarının inşasıyla Çin'e yapılan gaz ihracatını yıllık 65 milyar metreküpe çıkarmayı planlıyor.

Öte yandan, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yaşanan kesintiler, bölgeden yoğun şekilde petrol ve doğalgaz ithal eden Çin'in enerji arzında aksamalara neden oldu.

Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'i ve sıvılaştırılmış doğalgazın yüzde 30'u Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı üzerinden taşınıyor.

DOĞALGAZ İTHALATINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, ülkenin boru hattı ve LNG yoluyla gerçekleştirdiği doğalgaz ithalatı, Hürmüz Boğazı'ndaki kesintilerin etkili olduğu mart ayında yıllık bazda yüzde 11 azalarak 8,2 milyon tona geriledi.

Bu gelişmeler doğrultusunda Türkmenistan, Çin'in yaşadığı arz açığını kapatabilecek en önemli alternatif tedarikçilerden biri olarak öne çıkıyor.

