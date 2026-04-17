ECB'den enflasyon uyarısı: Acele etmeyin ama tetikte kalın

Estonya Merkez Bankası Başkanı olarak da görev yapan Muller, şu ana kadar enflasyonda geniş çaplı ikincil etkilerin görülmediğini ve AMB'nin 2022'ye kıyasla daha güçlü bir konumda bulunduğunu belirtti. Bununla birlikte, olası bir enerji şokunun geçici olacağını varsaymanın riskli olabileceğini vurguladı.

IMF'nin bahar toplantıları sırasında konuşan Muller, mevcut koşulların daha sabırlı bir yaklaşımı mümkün kıldığını dile getirerek, "Başlangıç noktamız sayesinde biraz daha temkinli olabiliriz, bu nedenle acele etmemize gerek yok. Ancak geride kalma riskini de göz ardı etmemeliyiz" dedi.

Orta Doğu'da artan gerilimin enerji fiyatlarında ani yükselişlere yol açmasının ardından, AMB politika yapıcıları faiz artırımı gerekip gerekmediğini tartışıyor. Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2,6 seviyesinde bulunurken, bu oran AMB'nin yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyrediyor. Yetkililer, 2022'de yaşanan yüksek enflasyon sürecinin tekrar etmesine izin vermemekte kararlı olduklarını belirtiyor.

Öte yandan, konuya yakın kaynaklara göre AMB üyeleri, Nisan ayında faiz oranlarını sabit tutma eğiliminde. Çatışmaların ekonomik etkileri ve olası diplomatik gelişmelerin ise Haziran toplantısında daha net değerlendirilmesi bekleniyor.

Muller, mevcut verilerde ikincil etkilerin sınırlı olduğunu belirterek, faiz artırımı için güçlü bir gerekçe bulunmadığını söyledi. Ancak barış görüşmeleri gibi süreçlerde beklenmedik gelişmeler yaşanabileceğine dikkat çekerek, henüz verilere yansımayan risklerin de hesaba katılması gerektiğini ifade etti.

Son olarak Muller, enflasyonda daha geniş çaplı baskı ihtimalinin ciddiye alınması gerektiğini vurgulayarak, AMB'nin bu süreçte temkinli ve hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

Yatırımcıların 2026 yılı için en az iki faiz artışı beklentisine de değinen Muller, piyasa öngörülerinin tamamen temelsiz olmadığını sözlerine ekledi.