ECB'den enflasyon uyarısı: Acele etmeyin ama tetikte kalın

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi Madis Muller, İran kaynaklı jeopolitik risklerin enflasyon üzerinde yaratabileceği olası baskılara karşı dikkatli olunması gerektiğini, ancak para politikasında aceleci adımlar atılmaması gerektiğini ifade etti.

Oluşturma Tarihi 17 Nisan 2026 13:11

Estonya Merkez Bankası Başkanı olarak da görev yapan Muller, şu ana kadar enflasyonda geniş çaplı ikincil etkilerin görülmediğini ve AMB'nin 2022'ye kıyasla daha güçlü bir konumda bulunduğunu belirtti. Bununla birlikte, olası bir enerji şokunun geçici olacağını varsaymanın riskli olabileceğini vurguladı.

IMF'nin bahar toplantıları sırasında konuşan Muller, mevcut koşulların daha sabırlı bir yaklaşımı mümkün kıldığını dile getirerek, "Başlangıç noktamız sayesinde biraz daha temkinli olabiliriz, bu nedenle acele etmemize gerek yok. Ancak geride kalma riskini de göz ardı etmemeliyiz" dedi.

Orta Doğu'da artan gerilimin enerji fiyatlarında ani yükselişlere yol açmasının ardından, AMB politika yapıcıları faiz artırımı gerekip gerekmediğini tartışıyor. Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2,6 seviyesinde bulunurken, bu oran AMB'nin yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyrediyor. Yetkililer, 2022'de yaşanan yüksek enflasyon sürecinin tekrar etmesine izin vermemekte kararlı olduklarını belirtiyor.

Öte yandan, konuya yakın kaynaklara göre AMB üyeleri, Nisan ayında faiz oranlarını sabit tutma eğiliminde. Çatışmaların ekonomik etkileri ve olası diplomatik gelişmelerin ise Haziran toplantısında daha net değerlendirilmesi bekleniyor.

Muller, mevcut verilerde ikincil etkilerin sınırlı olduğunu belirterek, faiz artırımı için güçlü bir gerekçe bulunmadığını söyledi. Ancak barış görüşmeleri gibi süreçlerde beklenmedik gelişmeler yaşanabileceğine dikkat çekerek, henüz verilere yansımayan risklerin de hesaba katılması gerektiğini ifade etti.

Son olarak Muller, enflasyonda daha geniş çaplı baskı ihtimalinin ciddiye alınması gerektiğini vurgulayarak, AMB'nin bu süreçte temkinli ve hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

Yatırımcıların 2026 yılı için en az iki faiz artışı beklentisine de değinen Muller, piyasa öngörülerinin tamamen temelsiz olmadığını sözlerine ekledi.

Küresel piyasalarda yatırımcı temkinli Küresel piyasalarda yatırımcı temkinli 17 Nisan 2026 09:06
IMF’den ECB için faiz artışı önerisi: 2026’da 50 baz puanlık hamle bekleniyor IMF’den ECB için faiz artışı önerisi: 2026’da 50 baz puanlık hamle bekleniyor 17 Nisan 2026 09:04
ECB’den faiz artışı sinyali: İran savaşı ve enerji şoku enflasyonu yükseltiyor ECB'den faiz artışı sinyali: İran savaşı ve enerji şoku enflasyonu yükseltiyor 17 Nisan 2026 09:02
Almanya büyüme tahminini yarıya indirdi: Savaş etkisi ekonomiyi zorluyor Almanya büyüme tahminini yarıya indirdi: Savaş etkisi ekonomiyi zorluyor 17 Nisan 2026 07:47
IMF’den MENA Bölgesi için büyüme revizyonu: Tahminler aşağı çekildi IMF’den MENA Bölgesi için büyüme revizyonu: Tahminler aşağı çekildi 17 Nisan 2026 07:45
Netflix’in geliri ilk çeyrekte arttı Netflix'in geliri ilk çeyrekte arttı 17 Nisan 2026 07:43
New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı 16 Nisan 2026 16:52
1 kg altın kaç TL oldu? 1 kg altın kaç TL oldu? 16 Nisan 2026 16:39
IMF uyardı: Asya ekonomileri enerji şoklarına karşı daha kırılgan IMF uyardı: Asya ekonomileri enerji şoklarına karşı daha kırılgan 16 Nisan 2026 16:18
AB’den Google’a veri paylaşımı önerisi AB'den Google'a veri paylaşımı önerisi 16 Nisan 2026 15:28
Fransa’dan doğal gaza yasak! Kombi dönemi bitiyor, ısı pompası dönemi başlıyor Fransa’dan doğal gaza yasak! Kombi dönemi bitiyor, ısı pompası dönemi başlıyor 16 Nisan 2026 15:26
Yurt dışında yaşayanların hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku Yurt dışında yaşayanların hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku 16 Nisan 2026 15:02
