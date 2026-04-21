VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat güne yüzde 0,6 yükselişle 16.854,00 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 21 Nisan 2026 09:38

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,7 azalışla 16.751,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yüzde 0,4 artışla kayıplarının bir kısmını telafi ederek 16.812,00 puandan kapandı.

Nisan vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 16.854,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD/İsrail-İran Savaşı kaynaklı jeopolitik risklerden kaynaklı belirsizliklerle karışık bir seyir izlenirken, gözler ABD ile İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleşmesi beklenen müzakerelerin ikinci turuna çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise Almanya'da Zew ekonomik güven endeksi, ABD'de perakende satışlar ve bekleyen konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.900 ve 17.000 puanın direnç, 16.800 ve 16.700 puanın ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

