Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat haftaya yüzde 1 düşüşle 16.696,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 20 Nisan 2026 09:33

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,74 artışla 16.867,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Nisan vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 1 altında 16.696,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, yeni haftaya tekrar tırmanan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık bir görünümle başladı. Yurt içi piyasalar da ABD ve Avrupa endeks vadeli kontratlarında görülen negatif seyre paralel haftaya düşüşle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, Orta Doğu'dan gelecek haberler akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.600 ve 16.500 puanın destek, 16.800 ve 16.900 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

