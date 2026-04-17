Asya borsalarında zayıf barış fiyatlaması

Asya borsalarında, Orta Doğu'daki gerilimlerin azalacağına yönelik beklentiler sürse de yatırımcıların hafta sonu öncesinde riskten kaçınma eğilimine yönelmesiyle satıcılı bir seyir öne çıkıyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER PİYASALARIN ODAĞINDA

Orta Doğu'daki gelişmeler küresel piyasalarda fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. ABD ile İran arasında uzlaşı sağlanabileceğine yönelik iyimserlik korunurken, yatırımcıların sürece ilişkin daha fazla netlik arayışı risk iştahını sınırlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasında 10 günlük ateşkes konusunda mutabakat sağlandığını belirterek, İran ile anlaşmaya da oldukça yakın olduklarını ifade etti.

Analistler, piyasalarda zayıf da olsa bir "barış fiyatlaması" görüldüğünü ancak özellikle nükleer program, Hürmüz Boğazı'nın durumu ve petrol fiyatlarının yüksek seyri gibi başlıklarda belirsizliklerin sürdüğüne dikkat çekiyor.

JAPONYA MERKEZ BANKASI'NDAN TEMKİNLİ MESAJLAR

Öte yandan para politikası tarafında, Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda'nın açıklamaları da piyasaların yönü üzerinde etkili oldu.

IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında Washington'da konuşan Ueda, Japonya'daki enflasyonun talep kaynaklı değil, arz yönlü şoklardan beslendiğini ve para politikasıyla kontrolünün zor olduğunu vurguladı.

Bu açıklamalar sonrası para piyasalarında Japonya'da faiz artışı beklentileri zayıfladı.

BÖLGE BORSALARINDA SON DURUM

Gelişmelerin etkisiyle Asya piyasalarında genel olarak satış ağırlıklı bir görünüm öne çıktı.

Kospi yüzde 0,5 düşüşle 6.197 puan

Nikkei 225 yüzde 1,1 kayıpla 58.894 puan

Shanghai Composite yüzde 0,1 düşüşle 4.053 puan

Hang Seng yüzde 1,2 azalışla 26.085 puan

Buna karşın, Sensex yüzde 0,4 yükselişle 78.311 puanda pozitif ayrıştı.