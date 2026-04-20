Borsa güne düşüşle başladı

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,72 değer kazancıyla 14.587,93 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 14.601,12 puana taşıdı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 125,56 puan ve yüzde 0,86 azalışla 14.462,37 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 2,09, holding endeksi yüzde 1,15 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,41 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen yüzde 2,59 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, yeni haftaya tekrar tırmanan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık bir görünümle başladı.

ABD/İsrail-İran Savaşı kaynaklı jeopolitik risklerin tekrardan artması yeni haftada küresel piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Geçen hafta ABD ile İran arasındaki görüşmelerin ilk turunun iyimserlikle tamamlanması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, küresel piyasalarda rekor seviyelerin görüldüğü bir ralliye zemin hazırlamıştı.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, cumartesi günü yaptığı açıklamada ABD'nin deniz ablukasına devam etmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün önceki haline geri döndüğünü açıkladı.

Trump, dün yaptığı açıklamada, ABD donanmasının ablukasını aşmaya çalışan İran'a ait bir kargo gemisine ateş açarak müdahalede bulunduklarını bildirdi.

Analistler, bilanço döneminin başlamasıyla sektör ve şirket bazlı ayrışmaların daha belirgin hale gelebileceğini belirtti.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, Orta Doğu'dan gelecek haberler akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.300 puanın destek, 14.500 ve 14.600 puanın ise direnç, konumunda olduğunu kaydetti.