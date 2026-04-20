Almanya'da üretici fiyatları martta arttı

Almanya'da üretici fiyatları, Orta Doğu’da tırmanan çatışmaların tetiklediği petrol şoku nedeniyle martta aylık bazda keskin bir yükseliş kaydetti.

Oluşturma Tarihi 20 Nisan 2026 14:13

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, gıdadan sanayi ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 yükseldi. Bu oran, Ağustos 2022'den bu yana görülen en yüksek aylık artış olarak kayıtlara geçti.

ÜFE YILLIK BAZDA İSE YÜZDE 0,2 DÜŞTÜ.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları öncesi, şubat ayında, enerji fiyatlarındaki gerilemeyle üretici fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskı zayıflarken, marttaki artışın analistlerin beklentilerinin üstünde kalması dikkati çekti.

Piyasalarda beklenti ÜFE'deki artışın martta yüzde 1,3 düzeyinde kalacağı yönündeydi.

Destatis, 28 Şubat'ta başlayan ABD/İsrail-İran savaşının enerji maliyetlerini doğrudan etkilediğini vurguladı.

Mart ayında enerji fiyatları yıllık bazda yüzde 3,2 ucuzlasa da bir önceki aya göre yüzde 7,5 artış gösterdi.

Özellikle petrol ürünlerindeki sert yükseliş bu artışta lokomotif rolü oynarken, doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki artışlar daha sınırlı kaldı.

ENFLASYON ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR

Toptan ve perakende aşaması öncesindeki maliyetleri yansıtan ÜFE, genel enflasyonun en önemli öncü göstergesi olarak kabul ediliyor. Almanya'da tüketici enflasyonu martta yüzde 2,7 ile Ocak 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Orta Doğu'da savaşın başlamasıyla akaryakıt ve ısınma giderlerinde görülen maliyet artışları nedeniyle uzmanlar, önümüzdeki aylarda yıllık enflasyonun yüzde 3 sınırını aşabileceği uyarısında bulunuyor.

