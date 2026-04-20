CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının kilogram fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 928 bin 400 liraya indi.

AA

Oluşturma Tarihi 20 Nisan 2026 16:51

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 903 bin 200 lira, en yüksek 7 milyon 27 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 düşüşle 6 milyon 928 bin 400 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü 6 milyon 965 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 292 milyon 88 bin 48,70 lira, işlem miktarı ise 1055,90 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 603 milyon 291 bin 531,96 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, Şekerbank, Dünya Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.965.000,00 4.813,30
En Düşük 6.903.200,00 4.791,10
En Yüksek 7.027.000,00 4.883,00
Kapanış 6.928.400,00 4.810,00
Ağırlıklı Ortalama 6.927.952,91 4.803,42
Toplam İşlem Hacmi (TL) 7.292.088.048,70
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.055,90
Toplam İşlem Adedi 75

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.533,6500 Değişim 195,05 Son veri saati:
Düşük 14414,81 Yüksek 14609,86
Açılış
44,8853 Değişim 0,0571 Son veri saati:
Düşük 44,8238 Yüksek 44,8809
Açılış
52,8977 Değişim 0,2812 Son veri saati:
Düşük 52,6359 Yüksek 52,9171
Açılış
6.950,2550 Değişim 135,274 Son veri saati:
Düşük 6831,949 Yüksek 6967,223
Açılış
115,7471 Değişim 3,0535 Son veri saati:
Düşük 113,4606 Yüksek 116,5141
Açılış
BİST En Aktif Hisseler