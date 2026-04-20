Anasayfa Finans Ekonomi Goldman Sachs'tan faiz uyarısı: ABD borsalarındaki ralli merkez bankalarına bağlı

Goldman Sachs'tan faiz uyarısı: ABD borsalarındaki ralli merkez bankalarına bağlı

Goldman Sachs, S&P 500 ve Nasdaq 100’deki yükselişin sürdürülebilmesi için merkez bankalarının yeniden faiz indirimine gitmesi gerektiğini belirtti. Banka, mevcut rallinin büyük ölçüde teknik faktörlerle desteklendiğini vurguladı.

Oluşturma Tarihi 20 Nisan 2026 08:08

Son Güncelleme Tarihi 20 Nisan 2026 08:09

Goldman Sachs Group Inc. varlık dağılımı araştırma başkanı Christian Mueller, S&P 500 ve Nasdaq 100 endekslerini rekor seviyelere taşıyan son yükselişin sürdürülebilmesi için merkez bankalarının yeniden faiz indirimine yönelmesi gerektiğini söyledi.

Mueller, mevcut borsa toparlanmasını büyük ölçüde hedge fonların risk azaltma amacıyla sattıkları hisselere yeniden dönmek zorunda kalması gibi teknik faktörlerin tetiklediği hızlı bir yükseliş olarak değerlendirdi.

Bu rallinin devamı için para politikasında gevşemenin önemine dikkat çeken Mueller, merkez bankalarının önceki daha yumuşak duruşlarına dönmesi ve faiz indirimlerinin yeniden başlaması gerektiğini vurguladı.

İlginizi Çekebilir
Asya borsalarında zayıf barış fiyatlaması Asya borsalarında zayıf barış fiyatlaması 17 Nisan 2026 09:48
Deutsche Bank’tan Fed tahmini: Faiz indirimi beklentisi rafa kalktı Deutsche Bank’tan Fed tahmini: Faiz indirimi beklentisi rafa kalktı 17 Nisan 2026 09:45
Brent petrolün varili kaç dolar? Brent petrolün varili kaç dolar? 17 Nisan 2026 09:39
Lufthansa küçülmeye gidiyor Lufthansa küçülmeye gidiyor 17 Nisan 2026 09:35
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 17 Nisan 2026 09:33
Fransa Merkez Bankası’ndan uyarı: Zayıf euro fiyat istikrarını tehdit ediyor Fransa Merkez Bankası'ndan uyarı: Zayıf euro fiyat istikrarını tehdit ediyor 17 Nisan 2026 09:32
BoE Başkanı Bailey’den ’büyük enerji şoku’ uyarısı: Faiz kararı zorlaşıyor BoE Başkanı Bailey’den 'büyük enerji şoku' uyarısı: Faiz kararı zorlaşıyor 17 Nisan 2026 09:29
G7 ülkeleri, savaşın ekonomik etkilerini masaya yatırdı G7 ülkeleri, savaşın ekonomik etkilerini masaya yatırdı 17 Nisan 2026 09:25
Küresel piyasalarda yatırımcı temkinli Küresel piyasalarda yatırımcı temkinli 17 Nisan 2026 09:06
IMF’den ECB için faiz artışı önerisi: 2026’da 50 baz puanlık hamle bekleniyor IMF’den ECB için faiz artışı önerisi: 2026’da 50 baz puanlık hamle bekleniyor 17 Nisan 2026 09:04
ECB’den faiz artışı sinyali: İran savaşı ve enerji şoku enflasyonu yükseltiyor ECB'den faiz artışı sinyali: İran savaşı ve enerji şoku enflasyonu yükseltiyor 17 Nisan 2026 09:02
Almanya büyüme tahminini yarıya indirdi: Savaş etkisi ekonomiyi zorluyor Almanya büyüme tahminini yarıya indirdi: Savaş etkisi ekonomiyi zorluyor 17 Nisan 2026 07:47
