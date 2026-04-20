Goldman Sachs’tan faiz uyarısı: ABD borsalarındaki ralli merkez bankalarına bağlı

Goldman Sachs Group Inc. varlık dağılımı araştırma başkanı Christian Mueller, S&P 500 ve Nasdaq 100 endekslerini rekor seviyelere taşıyan son yükselişin sürdürülebilmesi için merkez bankalarının yeniden faiz indirimine yönelmesi gerektiğini söyledi.

Mueller, mevcut borsa toparlanmasını büyük ölçüde hedge fonların risk azaltma amacıyla sattıkları hisselere yeniden dönmek zorunda kalması gibi teknik faktörlerin tetiklediği hızlı bir yükseliş olarak değerlendirdi.

Bu rallinin devamı için para politikasında gevşemenin önemine dikkat çeken Mueller, merkez bankalarının önceki daha yumuşak duruşlarına dönmesi ve faiz indirimlerinin yeniden başlaması gerektiğini vurguladı.