ECB Üyesi Kocher’den faiz uyarısı: Belirsizlik nedeniyle erken adım riskli

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Martin Kocher, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle belirsizliklerin yüksek olduğunu belirterek, erken ve düşüncesiz bir para politikası adımından kaçınılması gerektiğini söyledi.

Kocher, enflasyonun ECB'nin hedefleriyle uyumlu olmadığı durumların açıkça ifade edilmesinin önemli olduğunu ancak henüz gerçekleşmemiş gelişmelerin önceden fiyatlanmasının doğru olmadığını vurguladı.

Avusturya Merkez Bankası Başkanı da olan Kocher, "Belirsizlik yüksek kalmaya devam ediyor. Olumlu sinyaller var ancak bunların kalıcı olup olmayacağını bilmiyoruz. Toplantıya kadar ve toplantı sırasında bile açık fikirli olunmalı" dedi.

ECB'nin bir sonraki faiz kararı yaklaşık iki hafta içinde açıklanacak. Ancak politika yapıcıların daha fazla netlik beklemesi nedeniyle 29-30 Nisan toplantısında faizlerin sabit tutulma olasılığı öne çıkıyor.

Kocher ayrıca Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılsa bile bölgedeki normalleşmenin zaman alacağını belirterek, enerji altyapısındaki hasar nedeniyle arz tarafında sürtünmelerin devam edeceğini ifade etti.