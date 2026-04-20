ECB Üyesi Kocher’den faiz uyarısı: Belirsizlik nedeniyle erken adım riskli

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Martin Kocher, Orta Doğu’daki belirsizlikler nedeniyle erken faiz adımı atılmaması gerektiğini söyledi. Kocher, mevcut şartlarda faizlerin sabit tutulmasının daha olası olduğunu belirtti.

Oluşturma Tarihi 20 Nisan 2026 08:10

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Martin Kocher, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle belirsizliklerin yüksek olduğunu belirterek, erken ve düşüncesiz bir para politikası adımından kaçınılması gerektiğini söyledi.

Kocher, enflasyonun ECB'nin hedefleriyle uyumlu olmadığı durumların açıkça ifade edilmesinin önemli olduğunu ancak henüz gerçekleşmemiş gelişmelerin önceden fiyatlanmasının doğru olmadığını vurguladı.

Avusturya Merkez Bankası Başkanı da olan Kocher, "Belirsizlik yüksek kalmaya devam ediyor. Olumlu sinyaller var ancak bunların kalıcı olup olmayacağını bilmiyoruz. Toplantıya kadar ve toplantı sırasında bile açık fikirli olunmalı" dedi.

ECB'nin bir sonraki faiz kararı yaklaşık iki hafta içinde açıklanacak. Ancak politika yapıcıların daha fazla netlik beklemesi nedeniyle 29-30 Nisan toplantısında faizlerin sabit tutulma olasılığı öne çıkıyor.

Kocher ayrıca Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılsa bile bölgedeki normalleşmenin zaman alacağını belirterek, enerji altyapısındaki hasar nedeniyle arz tarafında sürtünmelerin devam edeceğini ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 17 Nisan 2026 11:10
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 17 Nisan 2026 10:03
Asya borsalarında zayıf barış fiyatlaması Asya borsalarında zayıf barış fiyatlaması 17 Nisan 2026 09:48
Deutsche Bank’tan Fed tahmini: Faiz indirimi beklentisi rafa kalktı Deutsche Bank’tan Fed tahmini: Faiz indirimi beklentisi rafa kalktı 17 Nisan 2026 09:45
Brent petrolün varili kaç dolar? Brent petrolün varili kaç dolar? 17 Nisan 2026 09:39
Lufthansa küçülmeye gidiyor Lufthansa küçülmeye gidiyor 17 Nisan 2026 09:35
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 17 Nisan 2026 09:33
Fransa Merkez Bankası’ndan uyarı: Zayıf euro fiyat istikrarını tehdit ediyor Fransa Merkez Bankası'ndan uyarı: Zayıf euro fiyat istikrarını tehdit ediyor 17 Nisan 2026 09:32
BoE Başkanı Bailey’den ’büyük enerji şoku’ uyarısı: Faiz kararı zorlaşıyor BoE Başkanı Bailey’den 'büyük enerji şoku' uyarısı: Faiz kararı zorlaşıyor 17 Nisan 2026 09:29
G7 ülkeleri, savaşın ekonomik etkilerini masaya yatırdı G7 ülkeleri, savaşın ekonomik etkilerini masaya yatırdı 17 Nisan 2026 09:25
Küresel piyasalarda yatırımcı temkinli Küresel piyasalarda yatırımcı temkinli 17 Nisan 2026 09:06
IMF’den ECB için faiz artışı önerisi: 2026’da 50 baz puanlık hamle bekleniyor IMF’den ECB için faiz artışı önerisi: 2026’da 50 baz puanlık hamle bekleniyor 17 Nisan 2026 09:04
