Goldman Sachs: Boj’dan temmuzda faiz artışı sinyali

Goldman Sachs ekonomisti Akira Otani’ye göre, Japonya Merkez Bankası (Boj) yaz aylarında para politikasında sıkılaşmaya gidebilir. Petrol fiyatlarındaki yükselişin ekonomi üzerindeki etkileri karar sürecinde belirleyici olacak.

Oluşturma Tarihi 21 Nisan 2026 09:08

Goldman Sachs ekonomisti Akira Otani, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) temmuz ayında faiz artırmasının güçlü bir ihtimal olduğunu ifade etti. Otani, bu döneme kadar petrol fiyatlarındaki yükselişin ekonomik büyüme, ücretler ve enflasyon üzerindeki etkilerini ölçmeye yetecek verilerin oluşacağını söyledi.

KISA VADEDE SABİT FAİZ POLİTİKASI

Piyasalar, BOJ'un içinde bulunduğumuz ayda politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğini öngörüyor. Ancak banka, Orta Doğu'daki gelişmelerin ve enerji maliyetlerindeki artışın etkisiyle 2026 mali yılına ilişkin büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize edebilir. Buna karşılık enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü güncellemeler gündeme gelebilir.

BELİRSİZLİK VURGUSU

Otani, mevcut ekonomik görünümde risklerin yüksek seyrettiğine dikkat çekerek, özellikle küresel gelişmelerin para politikası üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini vurguladı.

