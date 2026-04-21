Fatih Birol: Körfez’de 34 enerji tesisi ağır hasarlı, petrol arzı yıllarca toparlanamayabilir

Hürmüz Boğazı'nın güvenli ve tüm tarafları ikna edecek şekilde kısa sürede açılsa bile petrol ve doğal gaz arzının savaş öncesi seviyelere dönmesinin kolay olmayacağını vurgulayan Birol, üretimin normale dönmesinin en az 2 yıl sürebileceğini, bazı tesislerde bu sürecin daha da uzayabileceğini ifade etti.

Küresel ekonominin uzun süredir kritik bir enerji geçiş noktasına bağımlı olduğuna dikkat çeken Birol, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının dünya ekonomisi için ciddi bir enerji güvenliği riski oluşturduğunu söyledi. Boğaz üzerinden günlük yaklaşık 13 milyon varil petrol akışı gerçekleştiğini hatırlatan Birol, bu miktarın dünya petrol talebinin önemli bir kısmına denk geldiğini belirtti.

Ayrıca doğal gaz tarafında da yaklaşık 100 milyar metreküplük bir kaybın söz konusu olduğunu ifade eden Birol, bunun geçmiş enerji krizlerinin toplamından daha büyük bir tabloya işaret ettiğini dile getirdi. Krizin yalnızca petrol ve doğal gazla sınırlı olmadığını belirten Birol, gübre, sülfür, helyum ve petrokimya ürünleri gibi kritik emtialarda da ciddi tedarik sorunları yaşandığını aktardı.

Birol, Körfez bölgesinde yaklaşık 200 ham petrol ve petrol ürünü tankeri ile 10 LNG tankerinin dolu halde Boğaz'ın açılmasını beklediğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması durumunda piyasada kısa süreli bir rahatlama yaşanabileceğini ancak bunun arzı savaş öncesi seviyelere döndürmeye yetmeyeceğini vurguladı.

En güncel verilere göre petrol sahaları, rafineriler ve LNG terminalleri dahil 84 enerji tesisinin hasar gördüğünü belirten Birol, bunların 34'ünün ağır hasarlı olduğunu ve üretimin tam kapasiteye dönmesinin uzun yıllar alabileceğini ifade etti.

Önümüzdeki dönemde petrol piyasalarında yüksek oynaklığın kaçınılmaz olacağını söyleyen Birol, fiyatlardaki artışın özellikle gelişmekte olan ülkeler için enflasyon, dış ticaret açığı ve borçlanma riskini artırabileceğini dile getirdi. Bu kapsamda IMF ve Dünya Bankası ile birlikte acil bir kriz koordinasyon grubu kurduklarını da açıkladı.

Türkiye'nin olası alternatif enerji ve taşıma hatlarına yönelmesi gerektiğini belirten Birol, Basra-Ceyhan ve Bakü-Ceyhan hatlarının geliştirilmesinin önemli seçenekler arasında yer aldığını söyledi. Türkiye'nin hem Akdeniz'e hem de Avrupa'ya erişim avantajının stratejik bir fırsat sunduğunu da vurguladı.