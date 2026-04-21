Borsa İstanbul takviminde yatırımcıları ilgilendiren önemli değişim

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

PAY PİYASASINDA YENİ TAKAS TARİHLERİ

Pay piyasasında bugün gerçekleştirilen işlemlerin takası 24 Nisan Cuma günü yapılacak. Yarınki işlemlerin takası ise normal takvimden farklı olarak 27 Nisan Pazartesi gününe kaydırıldı.

23 NİSAN'DA İŞLEM YAPILMAYACAK

23 Nisan Perşembe günü borsada işlem gerçekleşmeyecek. Tatil nedeniyle piyasalar kapalı olacak ve işlem akışı durdurulacak.

VİOP'TA DA İŞLEMLER ERTELENDİ

Borsa İstanbul bünyesindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) da endeks ve pay vadeli kontratlarda 23 Nisan 2026 tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak.