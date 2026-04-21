Borsa İstanbul takviminde yatırımcıları ilgilendiren önemli değişim

Borsa İstanbul’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle takas takviminde değişikliğe gidildi. Resmi tatil kapsamında işlem ve takas günleri yeniden düzenlendi.

Oluşturma Tarihi 21 Nisan 2026 12:53

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

PAY PİYASASINDA YENİ TAKAS TARİHLERİ

Pay piyasasında bugün gerçekleştirilen işlemlerin takası 24 Nisan Cuma günü yapılacak. Yarınki işlemlerin takası ise normal takvimden farklı olarak 27 Nisan Pazartesi gününe kaydırıldı.

23 NİSAN'DA İŞLEM YAPILMAYACAK

23 Nisan Perşembe günü borsada işlem gerçekleşmeyecek. Tatil nedeniyle piyasalar kapalı olacak ve işlem akışı durdurulacak.

VİOP'TA DA İŞLEMLER ERTELENDİ

Borsa İstanbul bünyesindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) da endeks ve pay vadeli kontratlarda 23 Nisan 2026 tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak.

İlginizi Çekebilir
Altının kilogram fiyatı düştü Altının kilogram fiyatı düştü 20 Nisan 2026 16:51
Çin’de elektrik tüketimi ilk çeyrekte yüzde 5,2 arttı Çin'de elektrik tüketimi ilk çeyrekte yüzde 5,2 arttı 20 Nisan 2026 16:05
Suriye ve Avusturya Merkez bankası başkanları görüştü Suriye ve Avusturya Merkez bankası başkanları görüştü 20 Nisan 2026 14:57
Rüzgar enerjisi 2024’te rekor kırdı: 165 GW artış! Rüzgar enerjisi 2024'te rekor kırdı: 165 GW artış! 20 Nisan 2026 14:29
Almanya’da üretici fiyatları martta arttı Almanya'da üretici fiyatları martta arttı 20 Nisan 2026 14:13
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 20 Nisan 2026 13:22
ABD’den Rus petrolü yaptırım muafiyetine uzatma kararı ABD’den Rus petrolü yaptırım muafiyetine uzatma kararı 20 Nisan 2026 11:35
BAE’nin ABD’den finansal güvence arayışı BAE'nin ABD’den finansal güvence arayışı 20 Nisan 2026 11:30
Asya borsalarında pozitif seyir! Asya borsalarında pozitif seyir! 20 Nisan 2026 10:10
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 20 Nisan 2026 10:06
Bitcoin’de gerileme! ABD-İran gerilimi kripto piyasasını sarstı Bitcoin'de gerileme! ABD-İran gerilimi kripto piyasasını sarstı 20 Nisan 2026 09:35
VİOP’ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı 20 Nisan 2026 09:33
