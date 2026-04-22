Anasayfa Finans Ekonomi Lufthansa 20 bin uçuşu iptal ediyor: Jet yakıtı krizi havacılığı vurdu

Lufthansa 20 bin uçuşu iptal ediyor: Jet yakıtı krizi havacılığı vurdu

Alman hava yolu devi Lufthansa, jet yakıtı fiyatlarındaki sert artışın etkisiyle önemli bir operasyonel küçülmeye gidiyor. Şirket, ekim ayına kadar yaklaşık 20 bin kısa mesafeli uçuşun iptal edileceğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 22 Nisan 2026 09:06

Lufthansa Grubu tarafından yapılan açıklamada, yaz sezonu boyunca uçuş planlarının yeniden düzenleneceği ve kapasitenin kademeli olarak azaltılacağı belirtildi. Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların ardından jet yakıtı fiyatlarının iki katına çıktığına dikkat çekilerek, iptal edilen uçuşların yaklaşık 40 bin metrik ton yakıt tasarrufuna karşılık geldiği ifade edildi.

Şirket, bu düzenlemeyle özellikle kârsız kısa mesafe uçuşlarının azaltılacağını, buna karşın uzun mesafeli hatlar başta olmak üzere küresel uçuş ağının daha verimli şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

Yeni plan kapsamında ilk aşamada günlük yaklaşık 120 uçuşun iptal edilmeye başlandığı belirtilirken, önümüzdeki aylara ilişkin rota planlamasının da kapasite düşüşüne göre yeniden şekillendirileceği aktarıldı.

Öte yandan, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Avrupa'nın kısa vadede jet yakıtı arzında sıkıntı yaşayabileceği uyarısında bulunmuştu.

Benzer şekilde Hollanda merkezli KLM de artan yakıt maliyetleri nedeniyle Avrupa içi 160 uçuşunu iptal edeceğini duyururken, Lufthansa maliyet baskıları nedeniyle iştiraki CityLine'ın faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.

Avrupa Birliği'nde rafineriler jet yakıtı talebinin yaklaşık yüzde 70'ini karşılayabiliyor. Kalan ihtiyaç ise büyük ölçüde Orta Doğu ve Körfez bölgesinden yapılan ithalatla sağlanıyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

