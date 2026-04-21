CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Almanya’da yatırımcı güveni son 3 yılın en düşük seviyesinde

Almanya’da yatırımcı güveni son 3 yılın en düşük seviyesinde

Almanya’da yatırımcı güveni, Orta Doğu’daki gerilimlerin enerji fiyatlarını artırması ve ekonomik görünüme ilişkin endişeleri derinleştirmesiyle son üç yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine geriledi. ZEW endeksi Nisan ayında sert düşüş kaydetti. Ekonomistler beklentilerin de altında bir tabloya işaret etti.

Oluşturma Tarihi 21 Nisan 2026 13:08

Almanya'da ZEW Enstitüsü tarafından açıklanan ekonomik beklenti endeksi Nisan ayında eksi 17,2 seviyesine düştü. Mart ayında eksi 0,5 olan endeks için piyasa beklentisi eksi 5,8 düzeyindeydi. Böylece endeks, tahminlerin de oldukça altında kaldı.

MEVCUT KOŞULLARDA BELİRGİN KÖTÜLEŞME

Ekonominin mevcut durumunu ölçen gösterge de düşüşünü sürdürdü. Endeks eksi 73,7 seviyesine gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Önceki ay bu veri eksi 62,9 olarak açıklanmıştı.

ENERJİ FİYATLARI VE JEOPOLİTİK RİSKLER ETKİLİ

ZEW Başkanı Achim Wambach, Orta Doğu'daki çatışmaların yalnızca fiyatları değil, ekonomik beklentileri de olumsuz etkilediğini belirtti. Wambach'a göre enerji arzına ilişkin uzun vadeli belirsizlik, şirketlerin yatırım kararlarını geciktiriyor ve teşviklerin etkisini zayıflatıyor.

ENFLASYON BASKISI VE BÜYÜME ZAYIFLIĞI

Avrupa genelinde olduğu gibi Almanya'da da enerji fiyatlarındaki artış enflasyonu yukarı çekti ve piyasa beklentilerini zayıflattı. Avrupa Merkez Bankası'nın 30 Nisan toplantısında faizleri sabit tutması bekleniyor.

Öte yandan, önde gelen ekonomik araştırma enstitüleri Almanya ekonomisinin daha önce öngörülenden daha yavaş büyüyeceğini tahmin ediyor. Ülke ekonomisi 2025 yılında, iki yıllık daralmanın ardından yalnızca yüzde 0,2 oranında büyüme kaydetmişti.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.516,7900 Değişim 116,14 Son veri saati:
Düşük 14500 Yüksek 14616,14
Açılış
44,8978 Değişim 0,0324 Son veri saati:
Düşük 44,8629 Yüksek 44,8953
Açılış
52,8844 Değişim 0,1446 Son veri saati:
Düşük 52,859 Yüksek 53,0036
Açılış
6.910,8370 Değişim 82,865 Son veri saati:
Düşük 6889,598 Yüksek 6972,463
Açılış
113,9388 Değişim 2,4288 Son veri saati:
Düşük 113,3469 Yüksek 115,7757
Açılış
BİST En Aktif Hisseler