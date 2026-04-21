Almanya’da yatırımcı güveni son 3 yılın en düşük seviyesinde

Almanya'da ZEW Enstitüsü tarafından açıklanan ekonomik beklenti endeksi Nisan ayında eksi 17,2 seviyesine düştü. Mart ayında eksi 0,5 olan endeks için piyasa beklentisi eksi 5,8 düzeyindeydi. Böylece endeks, tahminlerin de oldukça altında kaldı.

MEVCUT KOŞULLARDA BELİRGİN KÖTÜLEŞME

Ekonominin mevcut durumunu ölçen gösterge de düşüşünü sürdürdü. Endeks eksi 73,7 seviyesine gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Önceki ay bu veri eksi 62,9 olarak açıklanmıştı.

ENERJİ FİYATLARI VE JEOPOLİTİK RİSKLER ETKİLİ

ZEW Başkanı Achim Wambach, Orta Doğu'daki çatışmaların yalnızca fiyatları değil, ekonomik beklentileri de olumsuz etkilediğini belirtti. Wambach'a göre enerji arzına ilişkin uzun vadeli belirsizlik, şirketlerin yatırım kararlarını geciktiriyor ve teşviklerin etkisini zayıflatıyor.

ENFLASYON BASKISI VE BÜYÜME ZAYIFLIĞI

Avrupa genelinde olduğu gibi Almanya'da da enerji fiyatlarındaki artış enflasyonu yukarı çekti ve piyasa beklentilerini zayıflattı. Avrupa Merkez Bankası'nın 30 Nisan toplantısında faizleri sabit tutması bekleniyor.

Öte yandan, önde gelen ekonomik araştırma enstitüleri Almanya ekonomisinin daha önce öngörülenden daha yavaş büyüyeceğini tahmin ediyor. Ülke ekonomisi 2025 yılında, iki yıllık daralmanın ardından yalnızca yüzde 0,2 oranında büyüme kaydetmişti.