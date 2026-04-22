CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Rusya’dan gübre ihracatına uzatma kararı: Küresel arz krizi ve gıda fiyatlarında yeni risk!

Rusya’dan gübre ihracatına uzatma kararı: Küresel arz krizi ve gıda fiyatlarında yeni risk!

Rusya, gübre ihracat kotalarını yıl sonuna kadar uzatarak küresel piyasadaki arz sıkışıklığını derinleştirdi. Karar, artan maliyetler ve gıda güvenliği endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

Oluşturma Tarihi 22 Nisan 2026 14:10

Küresel gübre piyasasında arz sorunları büyürken, Rusya'dan dengeleri etkileyebilecek yeni bir hamle geldi. Moskova yönetimi, gübre ihracatına yönelik kota uygulamasını aralık ayına kadar uzattığını duyurdu.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran-30 Kasım döneminde Rus üreticilere toplam 20 milyon tonluk ihracat izni verilecek. Kararın, İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıkların uluslararası gübre ticaretini ciddi biçimde sekteye uğratmasının ardından alındığı belirtildi.

Deniz taşımacılığı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki fiili kapanma, küresel gübre sevkiyatının yaklaşık üçte birini doğrudan etkiledi. Bu durum, dünya genelinde gıda arzına yönelik riskleri artırırken, birçok ülkeyi alternatif tedarik arayışına yöneltti.

Öte yandan piyasadaki daralma yalnızca lojistik kaynaklı değil. Çin ve Rusya gibi büyük üreticilerin ihracata sınırlama getirmesi, küresel rekabeti daha da kızıştırıyor. Bu da ithalatçı ülkelerin daha sınırlı ürün için daha yüksek bedeller ödemesine neden oluyor.

Bloomberg verilerine göre, küresel gübre ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sini karşılayan Rusya, halihazırda iç piyasayı korumaya öncelik veren bir politika izliyordu. Mayıs ayı sonuna kadar geçerli olan önceki kota 18,7 milyon ton seviyesindeydi ve yerli üreticilerin daha uygun fiyatlarla gübreye erişmesi hedeflenmişti.

Yeni düzenlemeyle birlikte ürün bazında ihracat dağılımı da netleşti. Buna göre 8,7 milyon ton azotlu gübre, 4,2 milyon tonun üzerinde amonyum nitrat ve yaklaşık 7 milyon ton kompleks gübre ihracatına izin verilecek.

Kota uygulamasında bazı istisnalar da dikkat çekiyor. Abhazya ve Güney Osetya'ya yapılacak sevkiyatlar, uluslararası transit taşımalar ve insani yardım kapsamındaki gönderimler bu sınırlamanın dışında tutulacak.

Piyasalarda fiyat baskısı ise artışını sürdürüyor. Azotlu gübre fiyatları, İran savaşının başladığı şubat ayı öncesine kıyasla neredeyse iki katına çıktı. Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'ndaki aksamanın devam etmesi halinde fiyatların daha da yükselebileceği uyarısında bulunuyor.

Artan maliyetler, özellikle çiftçiler açısından önemli bir risk oluşturuyor. Gübre kullanımının azalması, tarımsal verimde düşüşe yol açabilir. Bu da önümüzdeki dönemde gıda fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgasını tetikleyebilir.

Genel tabloya bakıldığında, Rusya'nın ihracat kotalarını uzatma kararı, zaten kırılgan olan küresel gübre piyasasında baskıyı artırırken, tarım sektöründe maliyetlerin uzun süre yüksek kalacağına işaret ediyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.316,2600 Değişim 201,98 Son veri saati:
Düşük 14296,49 Yüksek 14498,47
Açılış
14.317,8900 Değişim 201,98 Son veri saati:
Düşük 14296,49 Yüksek 14498,47
Açılış
44,9262 Değişim 0,0512 Son veri saati:
Düşük 44,8793 Yüksek 44,9305
Açılış
52,7119 Değişim 0,1439 Son veri saati:
Düşük 52,697 Yüksek 52,8409
Açılış
6.869,0800 Değişim 82,262 Son veri saati:
Düşük 6811,183 Yüksek 6893,445
Açılış
112,9472 Değişim 3,0224 Son veri saati:
Düşük 110,6539 Yüksek 113,6763
Açılış
BİST En Aktif Hisseler