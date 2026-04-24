Anasayfa Finans Ekonomi Nike 1400 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

Amerikan spor giyim markası Nike, küresel çapta yaklaşık 1400 çalışanının işine son verileceğini bildirdi.

Oluşturma Tarihi 24 Nisan 2026 07:24

Şirketin Operasyonlardan Sorumlu Üst Yöneticisi Venkatesh Alagirisamy tarafından çalışanlara gönderilen notta, küresel operasyonlarda yapılacak değişikliklere ilişkin bilgi verildi.

Notta, şirket genelinde temeli güçlendirmek, rekabet etme biçimini keskinleştirmek ve uzun vadeli karlı büyüme sağlayacak bir model oluşturmak amacıyla atılan adımların bazı ekip yapılarında, çalışma lokasyonlarında ve çalışan sayısında değişikliklere yol açacağı aktarıldı.

Bu kapsamda iş gücünün yaklaşık 1400 kişi azaltılmasının beklendiği belirtilen notta, söz konusu azaltımın büyük bölümünün teknoloji alanındaki çalışanları etkileyeceği kaydedildi.

