Japonya'nın ham çelik üretimi 57 yılın en düşük seviyesinde!

Japonya’nın ham çelik üretimi 57 yılın en düşük seviyesinde!

Dünyanın dördüncü büyük çelik üreticisi olan Japonya’da ham çelik üretimi, zayıflayan inşaat talebi ve ihracattaki yavaşlama nedeniyle 2025 mali yılında yüzde 3,2 gerileyerek 1968’den bu yana görülen en düşük seviyeye ulaştı.

Oluşturma Tarihi 22 Nisan 2026 12:24

Japon Demir ve Çelik Federasyonu'nun çarşamba günü açıkladığı verilere göre, 31 Mart'ta sona eren mali yılda üretim 80,33 milyon metrik ton olarak kaydedildi. Böylece Japonya'da ham çelik üretimi üst üste dördüncü yıl da düşüş göstermiş oldu.

Federasyon analisti, iş gücü eksikliği, yüksek hammadde maliyetleri ve gerileyen ihracatın inşaat sektöründe çelik talebini zayıflattığını belirtti. Ayrıca 2025'te iki yüksek fırının kapatılmasının üretim üzerinde doğrudan baskı oluşturduğu ifade edildi.

Analist, sanayi makineleri ve otomotiv sektörlerinde toparlanma sinyalleri görülse de, Ortadoğu'daki çatışmaların tedarik sorunlarını artırabileceği, bunun da hem otomobil üretimini hem de ihracatını olumsuz etkileyerek çelik üretiminde ek düşüş riskleri yaratabileceği uyarısında bulundu.

Mart ayında Japonya'nın ham çelik üretimi yıllık bazda %4,1 azalışla 6,92 milyon ton seviyesine inerken, mevsim etkilerinden arındırılmamış veriler şubata göre %8,2 artış gösterdi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

İlginizi Çekebilir
Fatih Birol: Körfez’de 34 enerji tesisi ağır hasarlı, petrol arzı yıllarca toparlanamayabilir Fatih Birol: Körfez’de 34 enerji tesisi ağır hasarlı, petrol arzı yıllarca toparlanamayabilir 21 Nisan 2026 12:00
BofA, Alves Kablo’daki hisse oranını yüzde 5,5’in üzerine çıkardı BofA, Alves Kablo’daki hisse oranını yüzde 5,5’in üzerine çıkardı 21 Nisan 2026 11:57
Palm ve soya yağı arasındaki fiyat makası 2,5 yılın zirvesine çıktı! Palm ve soya yağı arasındaki fiyat makası 2,5 yılın zirvesine çıktı! 21 Nisan 2026 11:49
AB’den Ukrayna’ya 90 Milyar Euroluk Kredi Gündemi AB’den Ukrayna’ya 90 Milyar Euroluk Kredi Gündemi 21 Nisan 2026 11:37
Avrupa borsaları Fransa hariç pozitif seyrediyor Avrupa borsaları Fransa hariç pozitif seyrediyor 21 Nisan 2026 10:48
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 21 Nisan 2026 10:30
İran: ABD’nin ticari gemimizi alıkoyması terörist bir eylemdir İran: ABD'nin ticari gemimizi alıkoyması "terörist" bir eylemdir 21 Nisan 2026 10:26
Wells Fargo’dan faiz indirimi uyarısı: Jeopolitik riskler ekonomide belirsizliği artırıyor Wells Fargo’dan faiz indirimi uyarısı: Jeopolitik riskler ekonomide belirsizliği artırıyor 21 Nisan 2026 10:07
Çin’de genç işsizlik oranı martta yüzde 16,9 oldu Çin'de genç işsizlik oranı martta yüzde 16,9 oldu 21 Nisan 2026 10:00
Warsh’tan bağımsızlık sözü Warsh'tan bağımsızlık sözü 21 Nisan 2026 09:55
Japonya’dan ihracatta tarihi adım Japonya’dan ihracatta tarihi adım 21 Nisan 2026 09:47
İngiltere’de işsizlik yüzde 4,9’a geriledi İngiltere'de işsizlik yüzde 4,9'a geriledi 21 Nisan 2026 09:39
