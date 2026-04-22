Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsalarında, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın ne kadar süreceğine dair belirsizliklere karşın devam eden uzlaşı iyimserlikleriyle İngiltere hariç pozitif bir seyir öne çıkıyor.

AA

Oluşturma Tarihi 22 Nisan 2026 10:20

Son Güncelleme Tarihi 22 Nisan 2026 10:22

ABD-İran arasında müzakere sürecine ilişkin haber akışı, yatırımcıların odağında bulunmaya devam ediyor. ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran ile müzakereler için İslamabad'a yapacağı diplomatik ziyaretin geçici olarak askıya alındığı iddia edildi. İran basınında ise Tahran yönetiminin müzakereler için Pakistan'a bir heyet göndermeyeceğini ABD'ye ilettiği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine İran'ın anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurdu. İran ise ABD ile varılan ateşkesin uzatılması yönünde talebinin olmadığı bildirdi.

Avrupa piyasalarında saat 10.10 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 kazançla 617,7 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 10.494 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 24.365 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 48.055 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 primle 8.250 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 18.172 puanda bulunuyor.

Kurumsal tarafta ise Alman hava yolu şirketi Lufthansa, jet yakıtı fiyatlarındaki artış nedeniyle ekim ayına kadar planlı 20 bin kısa mesafeli uçuşu iptal edeceğini duyurdu.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun gündeminin takip edileceğini belirtti.

İlginizi Çekebilir
AB’den Ukrayna’ya 90 Milyar Euroluk Kredi Gündemi AB’den Ukrayna’ya 90 Milyar Euroluk Kredi Gündemi 21 Nisan 2026 11:37
Avrupa borsaları Fransa hariç pozitif seyrediyor Avrupa borsaları Fransa hariç pozitif seyrediyor 21 Nisan 2026 10:48
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 21 Nisan 2026 10:30
İran: ABD’nin ticari gemimizi alıkoyması terörist bir eylemdir İran: ABD'nin ticari gemimizi alıkoyması "terörist" bir eylemdir 21 Nisan 2026 10:26
Wells Fargo’dan faiz indirimi uyarısı: Jeopolitik riskler ekonomide belirsizliği artırıyor Wells Fargo’dan faiz indirimi uyarısı: Jeopolitik riskler ekonomide belirsizliği artırıyor 21 Nisan 2026 10:07
Çin’de genç işsizlik oranı martta yüzde 16,9 oldu Çin'de genç işsizlik oranı martta yüzde 16,9 oldu 21 Nisan 2026 10:00
Warsh’tan bağımsızlık sözü Warsh'tan bağımsızlık sözü 21 Nisan 2026 09:55
Japonya’dan ihracatta tarihi adım Japonya’dan ihracatta tarihi adım 21 Nisan 2026 09:47
İngiltere’de işsizlik yüzde 4,9’a geriledi İngiltere'de işsizlik yüzde 4,9'a geriledi 21 Nisan 2026 09:39
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 21 Nisan 2026 09:38
Almanya’da vergi gelirleri arttı, görünüm karmaşık Almanya’da vergi gelirleri arttı, görünüm karmaşık 21 Nisan 2026 09:22
Goldman Sachs: Boj’dan temmuzda faiz artışı sinyali Goldman Sachs: Boj’dan temmuzda faiz artışı sinyali 21 Nisan 2026 09:08
