Japonya’dan ihracatta tarihi adım

Japonya, ihracat kurallarında köklü bir değişikliğe giderek savaş gemileri, füzeler ve çeşitli savunma ekipmanlarının yurt dışına satışına izin verdi. Böylece uzun yıllardır uygulanan sıkı sınırlamalar önemli ölçüde gevşetildi.

SAVUNMA SANAYİSİNİ GÜÇLENDİRME HEDEFİ

Atılan adımın, Japonya'nın savunma sanayi kapasitesini artırmayı ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmeyi amaçladığı ifade ediliyor. Bu değişiklik, İkinci Dünya Savaşı sonrası benimsenen pasifist güvenlik politikasından uzaklaşmanın yeni bir göstergesi oldu.

"ORTAK SAVUNMA KAÇINILMAZ"

Başbakan Sanae Takaichi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ülkelerin güvenliklerini tek başlarına sağlamalarının artık mümkün olmadığını belirterek, savunma alanında iş birliği yapan müttefiklerin önemine dikkat çekti.

İHRACAT SÜRECİNE ESNEKLİK

Yeni düzenlemeyle birlikte daha önce askeri ihracatı sınırlayan beş ana kategori kaldırıldı. Bundan sonraki süreçte, silah satışlarına ilişkin kararlar her teklif özelinde değerlendirilecek.

DENETİM MEKANİZMASI SÜRÜYOR

Japonya, ihracatta sıkı denetim, üçüncü ülkelere transfer kontrolü ve çatışma bölgelerine satış yasağını içeren temel ilkeleri korumaya devam edecek. Ancak ulusal güvenlik gerekçesiyle gerekli görülmesi halinde bu kurallara istisna getirilebileceği de ifade edildi.