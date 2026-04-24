Intel'in geliri ilk çeyrekte arttı

ABD'li çip üreticisi Intel'in geliri bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 7 artış kaydetti.

Oluşturma Tarihi 24 Nisan 2026 07:25

Intel, ocak-mart dönemine dair bilançosunu açıkladı.

Buna göre şirketin geliri, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak 13,6 milyar dolara yükseldi.

Şirket, geçen yılın aynı döneminde 12,7 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Intel'in bu dönemde elde ettiği gelir piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 821 milyon dolar net zarar açıklayan Intel, bu yılın aynı döneminde 3,7 milyar dolar zarar bildirdi.

Çip üreticisinin hisse başına zararı bu dönemde 73 sent oldu.

Intel geçen yılın ilk çeyreğinde hisse başına 19 sent zarar açıklamıştı.

Şirket, tek seferlik kalemler dışarıda tutulduğunda ise hisse başına 29 sent kar elde etti.

Intel, bu yılın ikinci çeyreğinde ise gelir beklentisinin 13,8 milyar ila 14,8 milyar dolar aralığında olduğunu öngördü.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

